BMW 316i Compact (1999) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De BMW's 3-serie uit de E30- én de E36-reeks zijn behoorlijk in waarde aan het stijgen. Zelfs voor betrekkelijk eenvoudige E30's zijn de prijzen soms echt al niet meer om te lachen en ook zijn opvolger is lang niet meer zo betaalbaar als in het verleden. Dus heb je er nog eentje staan; koester 'm en wie weet is er over een paar jaar wel een heel leuke restwaarde uit te slepen. Wil je er eentje voor een wat ondergemiddelde vraagprijs aan je wagenpark toevoegen, dan is deze 316i Compact wellicht een leuke optie.

De 316i Compact hoeft namelijk 'maar' €2.995 op te leveren. Daarbij zetten we 'maar' even tussen aanhalingstekens, want het is voor een E36 misschien niet al teveel geld, maar voor het soort auto is het natuurlijk wel een stevig bedrag. We hebben hier immers van doen met de aller lichtste motorisering en dan ook nog eens met een automaat. Bovendien is het niet de meest sprekend uitgevoerde, zo met zijn zilvergrijze lakje en stoffen bekleding. Snel is-ie niet (0-100 km/h in 13,3 seconden), maar je hebt wel mooi een achterwielaangedreven hatchback die met recht één van BMW's meest aparte creaties ooit genoemd mag worden.

Behalve dat zo'n Compact een curieuze verschijning blijft, heeft dit specifieke exemplaar nog wat voor zich spreken. Hij heeft namelijk pas 111.000 km op de teller en dat is heel bescheiden voor een toch alweer bijna 24 jaar oude auto. Dat-ie een niet heel aansprekende aandrijflijn heeft, heeft waarschijnlijk bijgedragen aan zijn rustige bestaan. Dit is een 3-serie Compact zoals een BMW-liefhebber op leeftijd 'm indertijd had kunnen bestellen en dat is mogelijk dan ook gebeurd. Hij heeft in elk geval één van zijn eigenaren heel lang tevreden gestemd, want van 2001 tot 2018 was de auto bij hetzelfde baasje. Daarna wisselde de 316 wat vaker van eigenaar. Misschien toch wat jonge jongens die er wat sneller op uitgekeken waren?

Hoe dan ook: op een butsje rechtsachter na lijkt de BMW betrekkelijk netjes oud geworden en ook lijkt hij nog vrij te zijn van de vaak gevreesde roest bij de wielkasten achter. We snappen het als zelfs BMW-liefhebbers deze laten staan, maar wat ons betreft hoort deze ingetogen doorzetter wel echt bij een liefhebber thuis. En mocht het dan toch tegenvallen, weet dan dat ook deze waarschijnlijk (wel iets langzamer) alleen maar meer waard zal worden.