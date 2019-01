BMW 3-serie uitgerekt voor China

In oktober maakten we kennis met de nieuwe 3-serie (G20), een auto die op de Europese markt 4,71 meter lang is en een wielbasis heeft van 2,85 meter. Daarmee groeide de 3-serie zo'n tien centimeter in de lengte ten opzichte van z'n voorganger. De wielbasis nam met 4 centimeter toe. Nu heeft BMW ook de voor China bestemde verlengde variant gepresenteerd: de 3-serie Li.

De 3-serie Li is 4,83 meter lang en dat betekent dat de Chinese Dreier in totaal 12 centimeter langer is dan de Europese versie. De afstand tussen de wielen bedraagt 2,96 meter, 11 centimeter meer dan de afstand die zich bij de Europese 3-serie tussen de voor- en achteras bevindt. De extra ruimte komt vrijwel helemaal ten goede aan de achterpassagiers.

Op de foto's is de 3-serie uitgevoerd als 325Li, een versie met 184 pk sterke 2,0-liter turbomotor in de kap. Die viercilinder krijgt in Europa overigens de aanduiding 320i op zijn achterste.