BMW 1-serie Sedan wederom in Europa

In 2016 presenteerde BMW de 1-serie Sedan voor de Chinese markt. Plannen om de auto naar Europa te halen zijn er officieel niet, maar toch is de auto nu voor de tweede keer in onze contreien gespot.

Kort na de introductie van de vierdeurs 1-serie was het raak: een lezer zag een gecamoufleerde versie van de vierdeurs 1-serie wegschieten bij een Frans tolpoortje. Nu is het op zichzelf niet zo verwonderlijk dat een auto van een Duitse fabrikant in Europa z’n testkilometers maakt. Dat de auto nu, 2 jaar na z’n lancering opnieuw in Europa is gezien, zorgt wel voor wat vraagtekens. De 1-serie op de foto’s werd in München gespot.

Afgaande op de camouflage gaat het hier om een auto die op detailniveau afwijkt van wat er in China en sinds kort ook in Mexico rondrijdt. Dat zou een facelift kunnen betekenen, wat gezien de leeftijd van de compacte vierdeurs BMW op de middellange termijn een logische zet zou zijn.

De 1-serie sedan heeft technisch niets van doen met de achterwielaangedreven 1-serie die nu nog in de Europese showrooms staat. Het Chinese model is gebaseerd op BMW’s UKL-platform en heeft dus voorwielaandrijving. Feitelijk is het dus de sedanversie van de volgende 1-serie, die steeds vaker in gecamoufleerde vorm voorbijkomt. Aan de buitenkant is die band onder meer te zien door de sterk oplopende taillelijn van beide auto’s en de neus, met koplampen die enigszins in een V-vorm naar elkaar toe zijn gekanteld.

Een vierdeurs 1-serie zou ook op de Europese markt zeker geen gek idee zijn. Reguliere compacte sedans zijn hier kennelijk met geen mogelijkheid te slijten, maar voor zogeheten premiummodellen liggen de zaken anders. Audi doet goede zaken met z’n A3 Limousine en bij Mercedes-Benz heeft de CLA gezelschap gekregen van de A-klasse Sedan.