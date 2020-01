Blik to the Future: Volkswagen Nivus

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Hoewel de keuze aan cross-overs de afgelopen paar jaar is geëxplodeerd, staan er nog talloze opgehoogde koetsjes op ons te wachten. Na een reeks Volkswagens met een ‘T’ als beginletter, wijken de Wolfsburgers over ruim een jaar hiervan af. De nieuwste telg gaat namelijk als Nivus door het leven en hij kan er zo uit gaan zien.

Na de Touareg en Tiguan ontmoetten we de afgelopen paar jaar de T-Roc, waarna de nog compactere T-Cross aan het cross-over-gamma is toegevoegd. Dit viertal is enkel de lijst aan SUV’s die Volkswagen voor de Europese markt voert. Buiten ons continent rijden namelijk nog andere opgehoogde auto’s met een VW-logo op de neus gedrukt rond. Zo staan in de Chinese of Amerikaanse showrooms SUV’s als de Atlas of de Terramont. Vlak voor de feestdagen blikte Volkswagen vooruit op een geheel nieuw model dat wereldwijd geïntroduceerd bgaat worden. De teaservideo uit Duitsland laat zien hoe de nieuwe wereldburger gaat heten en geeft tegelijkertijd een kleine vooruitblik op het komende ontwerp.

De jongste SUV wordt volgens Volkswagen als Nivus in de showroom geparkeerd. Qua grootte gaat die auto de T-Cross achterna, het grootste verschil zit hem juist in de achterkant van de koets. Volgens een recente ontwerptrend tekent Volkswagen de daklijn aflopend, waardoor een coupé-achtig geheel ontstaat. Zoals we eerder voorspelden, staat een toekomstige Tiguan-achtige SUV dit lot ook te wachten. Volkswagen maakt zich er bij de Nivus niet al te makkelijk vanaf, want aan de voorkant belooft de cross-over een meer eigen snoetwerk te krijgen. Naast een nieuw getekende voorbumper wordt er over de grille ook een eigen sausje gegoten. Op technisch vlak komt de Nivus op het bekende MQB A0-platform te staan met dito bekende aandrijflijnen bestaande uit onder meer diverse 1.0 TSI’s. Van de binnenkant heeft Volkswagen nog geen glimp laten zien, maar we vermoeden dat bekende elementen uit het interieur van de T-Cross hun weg naar de Nivus gaan vinden. Verwacht dus onder andere een centraal geplaatst aanraakscherm voor de multimedia.

In 2020 slingert Volkswagen de productielijn in Brazilië aan waardoor de auto als eerste met een Zuid-Amerikaans paspoort wordt verkocht. Een jaar later volgt de Europese lancering, waarna de auto ook op onze wegen verschijnt. Reken op een marktintroductie in de tweede helft van 2021.