Blik to the Future: Skoda Scala

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

De Vision RS geldt namelijk niet alleen als voorproef van wat we op designgebied van Skoda’s RS-modellen kunnen verwachten, maar ook als vooruitblik op een auto die in het gat springt dat de Rapid Spaceback straks achter zich laat. Een korte terugblik. Tijdens de IAA van Frankfurt van 2012 liet Skoda de Mission L Concept zien, een studiemodel dat destijds werd omschreven als “een voorbode op een nieuwe middenklasser”. Tijdens de autosalon van Parijs later dat jaar werd de productieversie van de Mission L Concept getoond: de Rapid. Die nieuwe Tsjech kwam in 2013 als 4,48 meter lange vijfdeurs liftback onze kant op. Ruim een halfjaar later werd de Rapid-familie versterkt door de 18 centimeter kortere Rapid Spaceback, een typische hatchback die – hoewel zijn naam anders deed vermoeden – een kleiner laadruim had dan de liftback. Met die afmetingen nestelde het tweetal, dat in China overigens nog een sedanbroertje had, zich tussen de grofweg 4 meter lange Fabia en de 4,66 meter lange Octavia. Een gunstige prijsstelling, relatief veel ruimte en een uiterlijk zonder poespas. Op papier geen verkeerde eigenschappen, maar de Nederlandse consument wilde er niet in grote getale aan beginnen. In totaal zijn er in Nederland 6.441 exemplaren van verkocht, zo’n 800 minder nog dan de Yeti bij elkaar heeft weten te sprokkelen. De liftbackversie van de Rapid werd vorig jaar aan de wilgen gehangen, maar Skoda geeft de moed niet op. In december stellen de Tsjechen namelijk een opvolger aan de wereld voor, een auto die een stapje omhoog doet op de statusladder.

Waar de uitgaande Rapid Spaceback zich net als auto’s als de Fiat Tipo en de aan de Rapid gerelateerde Toledo nog op de no-nonsense hoek van de automarkt richt, geeft Skoda z’n jongste een nieuwe missie. Volgens marketinghoofd Brinkmann breekt de nieuwe Rapid volledig met het huidige model. “Kwalitatief is hij van een compleet ander niveau, het budgetplaatje is eraf.” Skoda omschrijft de auto ditmaal als een directe concurrent voor reguliere C-segmenters als de Volkswagen Golf. In dat segment heeft Skoda in principe al de Octavia, hoewel het merk van die auto geen traditionele hatchback levert, maar alleen een liftback en een stationwagen. Volgens Marc Brinkmann, Head of Marketing bij Skoda, kannibaliseert de Rapid Spaceback-opvolger de verkoopcijfers van de Octavia straks niet. “Modellen worden steeds groter en groeien bij een generatiewissel vaak een stukje, zo ook de volgende generatie van de Octavia straks.” De afmetingen van de Vision RS Concept gaven daar al een indicatie van. Het studiemodel was 4,36 meter lang, 1,43 meter hoog en 1,83 breed. Daarmee is de auto zo’n 6 centimeter langer en 10 centimeter breder dan de huidige Rapid Spaceback die hij gaat opvolgen. De Octavia, altijd een hatchback of stationwagen, is met zijn lengte van 4,67 ook nu nog fors groter. Daar komt bij dat de vooralsnog naamloze nieuwkomer, wij zetten in op simpelweg ‘Rapid’, gebruikmaakt van Volkswagens MQB A0-platform. Die basis kennen we van auto’s als de Volkswagen Polo en Seat Ibiza terwijl de C-segmenters binnen de Volkswagen Groep, van de Skoda Octavia tot de Seat Leon en dus ook de Skoda Octavia, van een grotere variant van het MQB-platform gebruikmaken. De bagageruimte van de Vision RS, die zeer waarschijnlijk overeenkomt met die van de reguliere productieversie, meet 430 liter; 50 liter meer dan die van de Volkswagen Golf.

Begin december trekt Skoda het doek van de Rapid Spaceback-opvolger, een auto die volgend jaar op de markt moet verschijnen. Het neusje van de hatchback is met zijn laag geplaatste grille volledig nieuw voor Skoda. In de toekomst gaan we variaties op dat thema terugzien op onder meer de nieuwe Octavia. De nieuwe Rapid komt alleen als hatchback naar ons deel van de wereld en volgens Björn Kröll gewoon met “de complete TSI- en TDI-range.” Een liftbackversie volgt, maar die zal volgens Brinkmann alleen naar andere markten worden verscheept.