Blik to the Future: Seat Leon

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Seat is druk in de weer met de afrondende ontwikkelingsfase van de vierde generatie Leon. De gecamoufleerde voorbode van de hatchback verliest steeds meer van zijn beschermlaag tijdens de openbare testkilometers en na de recente onthulling van de Tarraco weten we ook meer over zijn koetswerk. We moeten nog een beetje geduld hebben, want de onthulling van de Leon staat pas voor volgend jaar in de agenda.

Zo’n grote evolutie als de huidige Leon ten opzichte van de tweede generatie van het model doormaakte, staat niet op Seats planning voor dé primeur van 2019. Het merk verandert voor de nieuweling namelijk weinig aan de wat platte vorm. Het geheel wordt door de ontwerpers alleen een stuk ronder gemaakt, wat voor een modern familiegezicht zorgt. De derde generatie Leon kenmerkt zich sinds 2013 door wat harde lijnen en scherpe hoeken. De twee sprekende vouwen aan de zijkant zijn daar misschien wel het duidelijkste voorbeeld van. Bij de onthulling van Seats laatstgeborene, de kolossale Tarraco, werd duidelijk hoe het Spaanse merk zijn nieuwe familiegezicht vormgeeft. Aan de voorkant springen de ronder aflopende motorkap, de spitsere koplampen en de lager geplaatste en daarbij flink grotere grille in het oog. Aan de achterkant behoudt de hatchback zijn wat hoekige imago door de nieuwe vouw boven de achterlichtunits. Een ander element dat elke nieuwe Seat zal kenmerken, zit overigens in die achterlichten verwerkt: een doorlopende lichtbalk verbindt de lampen links en rechts. Aan de binnenkant treffen we een interieur aan volgens vertrouwd Seat-recept. De Tarraco was de eerste Seat met een hoger en los geplaatst scherm met twee grote draaiknoppen voor het infotainment. Eigenaren van een nieuwe Leon kunnen via dit systeem ook hun favoriete afspeellijsten streamen.

Plug-inhybride

Als basis voor de nieuwe Leon dient een doorontwikkelde versie van het bekende MQB-platform. Dat vindt uiteraard ook zijn weg naar de splinternieuwe Golf, die het grootste nieuws voor Volkswagen betekent voor het komend jaar. De onthulling van die Golf staat in juli 2019 met een rode stift omcirkeld. De verwachting is dat de Leon kort daarna zal volgen. Door het vernieuwde onderstel groeit de wielbasis behoorlijk, wat meer binnenruimte oplevert. Daarnaast biedt het platform ruimte aan batterijen voor geëlektrificeerde versies van de Leon. In eerste instantie lanceert Seat de compacte middenklasser met een rits aan 1,5-liter TSI- en TDI-motoren, die via een 48-volt mild hybrid-systeem een elektrisch duwtje in de rug krijgen. Een volwaardige plug-in hybride volgt een jaar later.

Cupra

Net na de eeuwwisseling lanceerde Seat de allereerste Leon, een sportief getekende hatchback met aflopende kontpartij. Vijf jaar later nam een geheel nieuwe generatie het stokje over. Seat pakte deze keer de Altea als basis en maakt er meer een échte hatchback van. De tweede generatie stond acht jaar in de showrooms voordat hij werd afgelost door de huidige Leon. Voor de eerste keer hadden we de keuze uit verschillende carrosserievormen: naast de vijfdeurs hatchback stonden de driedeurs SC en de stationwagon ST in de prijslijsten. Van alle Leons lanceerde Seat tot op heden eveneens een extra sportieve Cupra-versie, dus het ligt in de lijn der verwachtingen dat zo’n sportieveling ook voor de volgende generatie in het vat zit. De driedeurs zien we niet terug, de stationwagon wel. De Seat krijgt een zware taak, want veel merken zijn druk bezig met de vernieuwing van hun hatchback-aanbod. Naast de nieuwe Golf vindt een volgende Audi A3 komend jaar ook zijn weg naar de dealers. Concerngenoot Skoda lanceert ook veel nieuws: de compacte Scala ontmoeten we nog dit jaar, gevolgd door de komst van een nieuwe Octavia. Verder mag de Leon zijn borst natmaken voor de nieuwe BMW 1-serie, Volvo V40 en Mazda 3. Dat allemaal in een segment waar sinds kort de nieuwe Kia Ceed, Hyundai i30 en Toyota Corolla al harten proberen te winnen. Zijn we tussen de brij aan nieuwe auto’s toe aan wat Spaanse pepers?