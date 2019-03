Blik to the Future: Mercedes-Benz EQ A

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

De introductie van de eerste generatie van de A-klasse bracht in 1997 een schok teweeg. De vrolijk gelijnde A-klasse zakte een trede op de statusladder ten opzichte van de vórige revolutionaire baby-Benz, de 190, en werd als klap op de vuurpijl ook nog eens in de vorm van een midi-MPV gegoten. Volgend jaar waait er wéér een revolutionaire wind door het Mercedes-gamma. Dan wordt de compacte modelfamilie namelijk uitgebreid met de EQ A, de eerste compacte elektrische Mercedes-Benz ooit.

Onder het label EQ schaart Mercedes-Benz al zijn volledig elektrische auto’s. Met de introductie van de EQ C-klasse in september vorig jaar klonk het startschot voor een uitgebreide reeks elektrische modellen. De EQ C met zijn in totaal 408 pk sterke elektromotoren en 80 kWh grote accupakket neemt het later dit jaar op tegen auto’s als de E-tron van Audi. Die rivaal uit Ingolstadt komt volgend jaar met een compacte EV die volgens het merk goed zal zijn voor het binnenharken van hordes nieuwe klanten. Mercedes-Benz blijft niet achter en schuift volgend jaar deze EQ A naar voren.

Tijdens de IAA in Frankfurt van 2017 presenteerde Mercedes-Benz al de EQ A Concept, een voorbode van zijn straks kleinste EQ-model. Die showauto gaf een goed beeld van wat Mercedes-Benz de komende jaren op EV-gebied aan de onderkant van zijn prijsladder van plan is, maar was ergens ook wat misleidend. De definitieve EQ A gaan we namelijk niet als conventionele driedeurs hatchback zien, want Mercedes-Benz giet de productieversie in de vorm van een vijfdeurs hatchback waar de zweem van een cross-over omheen hangt. Waarom zou het merk ook niet, cross-overs lokken immers hordes klanten naar de showroom en die trend lijkt de komende jaren niet over te waaien. Het is aannemelijk dat Mercedes-Benz de EQ A in grote lijnen baseert op de nog te onthullen nieuwe GLA-klasse.

De EQ A Concept werd aangedreven door twee elektromotoren, die samen goed waren voor 272 pk. Dankzij een 60 kWh groot accupakket zou die hatchback zeker 400 kilometer ver moeten kunnen komen. Waarschijnlijk brengt Mercedes-Benz de EQ A in verschillende versies op de markt. De instapversie krijgt in dat geval één elektromotor, een dik 200 pk sterke unit die de vooras aandrijft. Hoger op de prijsladder komt een vierwielaangedreven versie die een extra elektromotor op de achteras krijgt. Reken nog altijd op een bereik van zeker 400 tot 500 kilometer.

Mercedes-Benz gaat zijn nieuwe compacte EV in het Duitse Hambach produceren. Overigens blijft het EV-gamma van Mercedes-Benz heus niet louter bestaan uit de EQ C en deze nieuwe EQ A. Moederbedrijf Daimler heeft al aangegeven dat het omstreeks 2022 maar liefst tien volledig elektrische auto’s in zijn portfolio wil hebben. Laat het aftellen maar beginnen.