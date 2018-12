Blik to the Future: Mercedes-Benz C-klasse

De Mercedes-Benz C-klasse zoals hij op dit moment in de showrooms staat, is nog allesbehalve bedaagd en dat is geen wonder; begin dit jaar nog werd hij onderworpen aan een – bescheiden – facelift. Autofabrikanten kijken echter ver vooruit en daarom is het logisch dat in de hermetisch gesloten laboratoriumruimtes in Sindelfingen allang driftig wordt geboetseerd en gesleuteld aan de opvolger. Minder logisch echter is het dat die opvolger nu al wordt onderworpen aan praktijktests op de openbare weg, maar toch is dat het geval met de intern W206 genaamde opvolger van de W205. Onze spionagefotograaf wist hem enkele weken geleden op de gevoelige plaat vast te leggen en die foto’s lieten we je toen op deze pagina’s zien. We stuurden ze niet alleen naar de drukker, maar ook naar onze illustrator, die er, in combinatie met de bescheiden informatie die we uit andere bronnen wisten te bemachtigen, deze impressie van maakte.

Lichter gebouwd

De W206 zal worden gebouwd op het MRA2-platform, de herziening van de eerste versie MRA, die we aantreffen onder de huid van de huidige E-klasse. De afkorting staat voor Mercedes Rearwheel Achitecture. Editie 2 is wat lichter gebouwd en deelt bovendien een aantal componenten met EVA, Electric Vehicle Architecture, bedoeld voor de EQ-modellen. Mede daardoor krijgt de volgende C-klasse de beschikking over een 48 volt-boordspanningsnetwerk, net zoals de S-klasse die nu al heeft. Dat biedt meer ruimte voor energiebehoeftige systemen, maar heeft ook als voordeel dat zaken als druklader, airconditioning en de rem- en stuurbekrachtiging elektrisch kunnen worden aangedreven. Dat heeft dan weer als pluspunt dat het start-stopsysteem ook zijn werk kan doen als de auto niet volledig stilstaat en de verbrandingsmotor zelfs op snelheid kan worden uitgeschakeld, het zogenaamde ‘zeilen’.

Wat betreft die verbrandingsmotoren: op de planning staan de viercilinder benzinemotoren die we op dit moment ook kennen: een 1,6-liter met directe inspuiting en naar keuze 129 pk en 210 Nm (C 160) of 156 pk en 250 Nm (C 180). Voor de – afnemende – schare dieselliefhebbers grijpt Mercedes-Benz naar de OM 654, de twee jaar geleden geïntroduceerde, modulair opgebouwde diesel die in de E 200d 150 pk en 360 Nm levert. Opmerkelijk is dat onze bronnen in Duitsland gewag doen van zescilinders; dat is in deze tijden geen vanzelfsprekendheid meer in deze klasse. De drieliter zes-in-lijn diesel komt er met één turbo en dan levert hij 286 pk en 600 Nm. Met dubbele drukvulling is hij goed voor 340 pk en 700 Nm. Een cijfercombinatie die je wellicht bekend voorkomt: deze motoren werden aan de S-klasse toegevoegd ter ere van diens facelift (S 350d en S 400d). Helemaal bovenaan komt er een zescilinder benzinemotor die boven de 400 pk moet uittorenen en het ligt in de lijn der verwachting dat daar een gesigneerd AMG-plaatje op komt te zitten.

Aan de groene kant van het spectrum plant Mercedes-Benz weer een plug-in hybride met een viercilinder benzinemotor. Die moet straks wel een stuk verder komen op elektriciteit alleen: Mercedes-Benz heeft voor zichzelf de lat gelegd op minimaal honderd kilometer zonder een druppel benzine. Een indrukwekkend cijfer voor een PHEV; de gemiddelde forens kan daarmee zijn benzinemotor de hele week laten voor wat hij is.

Xenon kan wat de C-klasse betreft de geschiedenisboeken in. Het maakt plaats voor ledtechnologie.

Zelf inparkeren

Uiteraard zet de volgende C-klasse stappen op het gebied van assistentiesystemen. Zoals gebruikelijk bij een nieuwe Mercedes vindt het één en ander uit de hogere klasse zijn weg naar beneden. Zo kan de eigenaar van een C-klasse straks vanbuiten met de sleutel zijn auto zelf laten inparkeren. De adaptieve cruisecontrol maakt gebruik van input die het krijgt van de navigatie bij het bepalen van de snelheid.

Wie heeft gevolgd wat er de laatste tijd is gebeurd met de interieurs van de andere nieuwe geïntroduceerde Mercedessen zal begrijpen dat de klassieke klokken ook in de C-klasse hun langste tijd hebben gehad. Twee grote, geschakelde schermen vormen straks ook in de C-klasse de cockpit, waarbij de bestuurder in ruime mate zelf kan bepalen hoe het eruit ziet. De bekende Comand-knoppen verdwijnen, maar om de interface tussen mens en machine toch trefzeker te houden, vergroten de virtuele knoppen op het aanraakscherm zodra je met je vinger in de buurt komt.

We verwachten de volgende generatie C-klasse in de loop van 2020 op de weg.