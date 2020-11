Black Friday aanbiedingen voor autobanden

Niet veel aanbieders van autobanden doen dit jaar mee met de Black Friday. Toch wisten we een vijftal voordeelacties te verzamelen. Een overzicht...

KwikFit

Bij KwikFit krijg je 50% korting op elke tweede band van Continental. Daarbij maakt het niet uit of je voor zomer-, winter- of vierseizoenenbanden kiest, zolang ze maar van Continental zijn. Dat is geen verkeerde keuze, want het Duitse bandenmerk scoort bijna altijd goed in onze bandentests. Daarnaast heeft KwikFit nog een aanbieding op APK (50% korting) en op kleine of grote beurt (30% korting). De actie bij KwikFit is geldig t/m 30 november.

Bandenconcurrent

Bij Bandenconcurrent hebben ze nog eens kritisch naar de prijzen gekeken, en leveren ze naar eigen zeggen alle banden tegen kostprijs. Volgens onze eigen analyse in de AutoWeek Bandenvergelijker is Bandenconcurrent op dit moment voor ruim 21.000 verschillende banden de goedkoopste aanbieder van Nederland. De kostprijsactie loopt t/m Cyber Monday 30 november.

Euromaster

Bij Euromaster is het Black Week, en bestaat de aanbieding uit gratis montage op Continental, Vredestein en Maxxis banden. Dat is een besparing van 26 euro per band. De actie is alleen geldig via de online webwinkel van Euromaster en loopt tot en met 30 november.

Winparts

Bij Winparts krijg je 15% korting op het volledige assortiment. Niet alleen op autobanden dus, maar ook op auto-onderdelen en accessoires. Bij Winparts kun bijvoorbeeld terecht voor specifieke auto-onderdelen zoals lichtunits, uitlaatsystemen en motoronderdelen. Maar ook generieke zaken als automatten, dakdragers, motorolie, schoonmaakmiddelen en gereedschap zijn onderdeel van het assortiment.

Autobandenmarkt

Zelf noemen ze het geen Black Friday actie, maar Autobandenmarkt geeft t/m 30 november 5% korting op alle winterbanden en vierseizoenenbanden. Gebruik bij de bestelling de kortingscode 'RDNLBTD20' en de korting wordt meteen verrekend.

AutoWeek Bandenvergelijker

Allemaal mooi en aardig die Black Friday acties natuurlijk. Maar wil je zeker weten wie op dit moment voor jouw bandenkeuze de voordeligste is, dan kijk je natuurlijk in de AutoWeek Bandenvergelijker.