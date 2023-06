Binnenkort na tien jaar weer F1-auto's op de Nordschleife

Al sinds de dramatische Grand Prix van Duitsland in 1976 wordt er niet meer door de Formule 1 geracet op de Nürburgring-Nordschleife, maar heel af en toe rijden er nog wel eens F1-auto's. In september is het weer eens zover. Dan schieten er twee Red Bulls over de Groene Hel.

Het was een spektakel van jewelste toen vroeger de Formule 1 nog de Nürburgring-Nordschleife aandeed voor de Grand Prix van Duitsland. Helaas was het ook wel eens wat teveel van het goede, met 1976 als dieptepunt. Toen was er de vreselijke crash van Niki Lauda, die hem voor het leven zou tekenen. Daarna verdween de Nordschleife dan ook van de F1-kalender en sindsdien moeten we het doen met af en toe eens een demorun om nog een idee te krijgen van hoe moderne Formule 1-auto's het er zouden doen. De laatste keer dat dat gebeurde is echter ook alweer dik tien jaar geleden, toen Michael Schumacher er in de Mercedes W02 overheen ging. In september gaat een andere Duitser in zijn voetsporen treden.

Niet zomaar een Duitser, maar viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. En ook niet met zomaar een auto, maar met de de RB7. Je leest het goed; Vettel keert weer even terug achter het stuur bij Red Bull en wel in de auto waar hij in 2011 de successen mee aan elkaar wist te rijgen. Maar liefst 11 overwinningen (en zijn tweede wereldtitel) pakte hij met die auto. De opvolger daarvan, de RB8, bracht Vettel vijf overwinningen en ook die auto is straks op de Nordschleife te bewonderen. Achter het stuur daarvan zit een andere voormalige Red Bull-coureur: Daniel Ricciardo. Een bijzondere rentree achter een Red Bull-stuurtje dus voor die twee, die overigens ook nog een jaartje teamgenoten waren in 2014.

Op 9 september is het zover: dan mogen Vettel en Ricciardo de Nürburgring-Nordschleife gaan bedwingen. Of het ook een nieuw ronderecord oplevert? Zeg nooit nooit. Michael Schumacher mocht tien jaar geleden niet losgaan en het is maar de vraag of Red Bull daar anders mee om zal gaan. Het absolute ronderecord is nog altijd in handen van Timo Bernhard, die met een aangepaste Porsche 919 Hybrid EVO in 5:19 het ruim 20 km lange circuit over ging. In 2007 schatte het F1-team van BMW, dat coureur Nick Heidfeld een rustig rondje liet rijden in een moderne F1-auto, dat een tijd van 5:13 destijds mogelijk moest zijn. Met de RB7 moet dat ook lukken, zou je zeggen.