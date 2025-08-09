Welke automobilist kent ze niet, de verkeerslichten op het Brabantse verkeersknooppunt Hooipolder, waar de A27 en A59 elkaar kruisen? En wie ergert zich niet groen en geel als er weer eens kilometers lange files zijn ontstaan door diezelfde verkeerslichten? Maar er gloort hoop.

Rijkswaterstaat gaat vanaf volgende week een nieuwe onderdoorgang in de A27 schuiven. Daarom staat daar het cijfer ‘100’ al ruim een jaar met rood omcirkeld in de agenda. De aanpak van knooppunt Hooipolder is al enige tijd gaande, maar een mijlpaal vindt vanaf 13 augustus plaats: dan moet een onderdoorgang de verkeerslichten overbodig maken. De operatie gaat dag en nacht door, duurt bijna vijf dagen en telt daarmee zo’n honderd uur.

De onderdoorgang hoort bij een nieuwe verbindingsboog tussen de A59 (Zonzeel) en A27 (Gorinchem). Deze boog maakt deel uit van een nog veel groter project: de verbreding van de A27 van Houten tot Hooipolder, een traject van 47 kilometer. Dit moet de doorstroming van het verkeer op deze drukke snelweg verbeteren.

Voor de oplettende automobilist zijn de voorbereidingen al maanden te zien. Bouwpersoneel werkt bij Hooipolder aan een soort betonnen tunnelbak: een onderdoorgang. Deze wordt ín de A27, tussen Breda en Hooipolder, geschoven.

De onderdoorgang heeft een enorm gewicht: 6300 ton. Eerst graven de wegwerkers ruimte uit ín de A27. Daarna wordt met vijzels en enorme hydraulische kracht de onderdoorgang in één keer van de grond getild. Daarna wordt-ie stapsgewijs in de A27 geschoven. Tot slot vullen ze het gat op en herstellen de snelweg.

Er worden geen bezoekers toegelaten op het werkterrein tijdens de werkzaamheden. “Hier is geen ruimte om veilig te kijken. Ook willen we voorkomen dat er op de omliggende wegen opstoppingen ontstaan. We vragen iedereen dan ook om niet te komen kijken naar het plaatsen van de onderdoorgang”, aldus een woordvoerder

Om nieuwsgierigen toch te bedienen, is er een livestream op de website van Rijkswaterstaat. Na afloop publiceert de wegbeheerder een video.

Duidelijk is dat de automobilist hinder gaat ondervinden. De werkzaamheden beginnen woensdag 13 augustus om 22.00 uur en duren tot maandag 18 augustus. De A27 is in die periode dicht tussen knooppunt Sint-Annabosch en Hooipolder. De tussenliggende op- en afritten zijn afgesloten. In de richting van Breda is de A27 dicht tussen Hooipolder en Oosterhout (afrit 19).

Ook de verbindingsweg van de A59 (Zonzeel) naar de A27 (Breda) is dicht. Tevens zijn er enkele nachtafsluitingen van de A27 tussen Hooipolder en de afrit Geertruidenberg (20). Rijkswaterstaat heeft omleidingen ingesteld via de A16, A58, A59 en A2. In sommige gevallen moet de weggebruiker rekening houden met een extra reistijd van een halfuur tot een uur.

De afgelopen weken waren er al diverse zomerafsluitingen op delen van de A27. Hoogstwaarschijnlijk volgen de komende jaren nog meer afsluitingen, omdat de hele verbreding van de snelweg nog een tijd duurt.

Eerder ging Rijkswaterstaat uit van een planning waarbij het werk in 2031 klaar is. Vanwege de hoge bouwkosten loopt het project mogelijk enkele jaren vertraging op. Niet alleen komen er rij- en spitsstroken bij, ook worden diverse bruggen – zoals de Merwedebrug en Keizersveerbrug – vernieuwd.

De verwachting is dat de aanpak van het deel bij Hooipolder niet vertraagd wordt. Waarschijnlijk is de ombouw van het knooppunt eind 2026 klaar.