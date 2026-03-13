Binnen tobbend Volkswagen scoort Skoda juist recordwinst

Volkswagen sluit 2025 af met 53 procent minder winst, maar dochtermerk Skoda gaat juist als een raket. Voor de Tsjechische tak gaat 2025 zelfs als een recordjaar de boeken in.

Skoda behaalde in 2025 een recordomzet van 30,1 miljard euro en wist dat te vertalen in een winst van 2,5 miljard euro, 8,6 procent meer dan in 2024. Het merk verkocht dan ook niet minder dan 1.049.900 nieuwe auto’s, 12,7 procent meer dan eerst. Dat aantal auto’s is dan weer geen record, maar wel de eerste keer in zes jaar dat er meer dan 1 miljoen Skoda’s in een jaar zijn verkocht.

Skoda is in de eerste plaats een Europees merk en leverde in ons werelddeel 840.295 auto’s af. Skoda mag zich daarmee het derde merk van de Europese verkoopranglijsten noemen. Ook op elektrisch vlak gaat Skoda hard. Zo zag het merk zijn eigen Elroq in Europa uitgroeien tot de populairste EV na de Tesla Model Y. Daarmee levert Skoda een gezonde bijdrage aan de vergroening van het Europese wagenpark en dat mag je gerust letterlijk nemen.

In totaal leverde Skoda 174.900 volledig elektrische auto’s af, aangevuld met 43.800 plug-inhybrides. De groei van Skoda als geheel vond echter ook buiten Europa plaats. In India, het Midden-Oosten, Pakistan en Marokko werden relatief veel Skoda’s verkocht.