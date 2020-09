Bijzondere Peugeots en Citroëns onder de hamer

In Frankrijk staan op tal van plekken bijzondere erfstukken uit andere tijden en nu gaat er een laag stof van allerlei bijzondere auto's én memorabilia van Peugeot en Citroën. Over drie weken vindt in Sochaux (de plaats waar Peugeot al ruim een eeuw auto's bouwt) in het Peugeot-museum een veiling plaats met een hele reeks aan bijzonderheden.

De goedkoopste artikelen die door veilinghuis Aguttes geveild worden, zijn posters van diverse vrij recente Peugeots en Citroëns, maar er worden ook schilderijen van André Citroën aangeboden. Interessanter zijn de auto's die onder de hamer gaan. Zo staat er onder meer een Peugeot 301 uit 1932, een vroege Citroën 2CV AZ (uit 1957) en een prototype van de Citroën Visa uit 1978.

Dan hebben we de echte pronkstukken nog niet gehad. Wat te denken van de bovenstaande creatie; een Peugeot 404 Familiale met een achterkant op de plek van de neus. Voor tussen de €3.500 en €5.500 verwacht men dit aparte geval af te hameren. Voor liefhebbers van échte schoonheid staat er onder meer (zie hoofdfoto) een Citroën DS Décapotable (verwachte verkoop vanaf €160.000) en een schitterende Peugeot 203 Cabriolet (€60.000 - €80.000).

Buitenkansen

Wie écht iets heel speciaals in huis wil hebben, kan onder meer bieden op een Citroën DS3 WRC die door Sébastian Loeb is bestuurd in het WRC, een Peugeot 2008 DKR16 die in 2016 de Dakar-rally won (minimaal €450.000) en een prototype van de 405 MI16 4x4 (€60.000 - €80.000). Daarbij staan er ook een aantal conceptauto's tussen de aangeboden auto's. Zo is er onder meer de Tulip Concept uit 1995, waar men slechts €7.500 tot €9.500 voor verwacht te vangen. De Peugeot Flux Concept uit 2007 (zie foto hierboven) schat men wat hoger in. Daarbij zet het veilinghuis in op €45.000 tot €50.000. Ook is er onder meer een vroeg 1:1 schaalmodel van Pininfarina van de 407 Coupé bij, waar je voor enkele duizenden euro's mogelijk al eigenaar van wordt.

Eigenlijk staat er teveel moois om op te noemen, dus voor de geïnteresseerden is het leuk om eens een blik te werpen op de volledige collectie auto's en artikelen.