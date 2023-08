Bijzondere Ferrari F1-auto van Schumacher wordt geveild

Dominantie in de Formule 1 is niets nieuws. Momenteel rijgt Max Verstappen de overwinningen aan elkaar, eerder was het Lewis Hamilton en weer eerder was Michael Schumacher goed voor ongekende dominantie. Dat begon in 2000. Schumacher trakteerde in 2000 en 2001 met negen overwinningen in zeventien races. Niet alleen Schumacher was van buitengewone klasse, zijn auto's in die jaren - de Ferrari F1-2000 en opvolger F2001 - waren ook nogal goed. De F2001 was zelfs zo goed dat Schumacher er in 2002 nog twee keer mee aan de start verscheen, voordat de nóg legendarischere F2002 het stokje overnam.

Het is die F2001-B, de begin 2002 kort gebruikte doorontwikkeling van de F2001, die nu ter veiling aangeboden wordt. Met deze auto reed Michael Schumacher de GP's van Australië en Maleisië, de eerste twee races van dat jaar. Hij won ermee in Australië en kwam in Maleisië als derde over de streep. Ook pakte hij er in Malesië pole position mee en in Australië P2. Een auto met een korte maar dus wel indrukwekkende staat van dienst. Bovendien een voor iedereen herkenbaar iconisch uitziende F1-auto, niet alleen vanwege de vormen, maar ook vanwege de bekende kleurstelling met de grote sponsoring van Vodafone en Marlboro erop.

De auto, chassis nummer 215, is in 2003 in handen gekomen van een Zwitserse verzamelaar en is door diegene in de loop der jaren nog regelmatig ingezet voor race-evenementen. In 2011 kwam de auto bij de huidige eigenaar en nu wordt de F2001-B ter veiling aangeboden. Sotheby's veilt de auto en zegt dat de auto eerst door Ferrari technisch nagelopen moet worden en onderhoud nodig heeft voordat de V10 weer volop kan schreeuwen. Reken maar dat dat een lieve duit zal kosten, al zal de aanschaf van de auto zelf al helemaal onaards prijzig worden. De veiling gaat vandaag van start en er is nog geen geschatte opbrengst gemeld. Eerder leverde een F2001 (de langer gebruikte voorloper dus) omgerekend zo'n €13,5 miljoen op. Logischerwijs levert deze F2001-B iets minder op.