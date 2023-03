Bijna helft EV-rijders haakt af als fiscaal voordeel wegvalt

Voor de helft van de Nederlanders die nu een elektrische auto heeft is het over en uit met elektrisch rijden als de fiscale voordelen voor elektrische auto's wegvalt. Dat meldt De Telegraaf op basis van een onderzoek van Vereniging Elektrische Rijders en Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van niemand minder dan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Na 2024 is het over en uit met de SEPP-subsidieregeling die de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto met een cataloguswaarde van maximaal €45.000 moet aanjagen. In 2024 worden de subsidiebedragen opnieuw omlaag bijgesteld, maar met ingang van 2025 betaal je als consument gewoon de volle mep voor je elektrische auto. Maar er zijn meer EV-voordelen die na 2024 niet meer van toepassing zijn. Zo zijn elektrische auto's tot een met 2024 vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (mrb), maar ook dat voordeel valt per 2025 weg. Vanaf 2026 geldt ook voor elektrische auto's het reguliere bijtellingstarief van 22 procent. Wat blijkt? Als al deze voordelen wegvallen heeft de huidige EV-rijder minder trek in een elektrische auto.

Van de zakelijke leaserijders met een elektrische auto geeft 44 procent aan weer te kiezen voor een model met een verbrandingsmotor als het bijtellingsvoordeel wegvalt. Dat meldt De Telegraaf op basis van een onderzoek dat Vereniging Elektrische Rijders samen met Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft uitgevoerd. Het wegvallen van de voordelen heeft onder meer tot gevolg dat elektrische auto's aanzienlijk hogere vaste lasten met zich meebrengen dan bijvoorbeeld benzineauto's. EV's zijn over het algemeen namelijk fors zwaarder dan vergelijkbare benzineauto's, met als gevolg dat je meer mrb betaalt. Ook zijn elektrische auto's in aanschaf nog altijd veelal duurder dan auto's met verbrandingsmotoren.

"Wij hebben nog niet eerder gezien dat financiële overwegingen zo belangrijk waren in de keuze voor een elektrische auto”, zegt Maarten van Biezen van de Vereniging Elektrische Rijders tegen De Telegraaf. "De aanschafprijs van elektrische auto’s gaat wel lager worden dan die van brandstofauto’s, maar dat is nog niet in 2025”, aldus Van Biezen. "Dus de aanschafprijs compenseert dan nog niet hogere kosten voor mrb en bijtelling. De snelle afbouw leidt dus niet alleen tot minder nieuwe elektrische auto’s in het wagenpark, maar ook tot mensen die weer afhaken”, aldus Van Biezen.

In februari bleek uit de jaarlijkse Elektrisch Rijden Monitor van de ANWB dat Nederlanders het bestaan van subsidie als de belangrijkste voorwaarde zien om elektrisch te gaan rijden. Een hoge actieradius wordt daarna als belangrijkste voorwaarde gegeven, gevolgd door MRB-vrijstelling. Uit een stemronde op AutoWeek.nl bleek in september dat bijna 60 procent van de AutoWeek-lezer van mening is dat er ook na 2024 fiscaal voordeel voor elektrische auto's zou moeten zijn.

Later vandaag worden alle resultaten van het EV- en Berijdersonderzoek 2022 vrijgegeven.