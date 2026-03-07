In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

In ons klassiekeraanbod zien we een oude bekende terugkeren: deze rode, zo goed als nieuwe Volkswagen Golf GTI uit 1989! In ons artikel over een tijd- en klassegenoot, een te koop staande Ford Escort RS Turbo , haalden we de exorbitant dure achtklepper al even aan. Hij heeft slechts 16.901 kilometer op de teller maar het bedrag op het prijskaartje was schrikbarend hoog: op een paar euro na €50.000 euro! Hij verdween uit het aanbod maar nu zien we hem opnieuw en is er €10.000 euro van de prijs afgehaald.

Ja, je schrikt soms echt wat gevraagd wordt voor de jongenshelden van de nu wat oudere jeugd die rond de 50 is. Die beginnen geld over te houden en kopen klassiekers waarvan ze vroeger droomden. Zeker de nette Volkswagens Golf II GTI profiteren daarvan. Die had je in meerdere uitvoeringen, als 8V, als 16V en als G60. De eerste deed het met twee kleppen per cilinder en daarmee leverde de 1.8 maar 107 pk als er een katalysator op zat, en 112 zonder. Dat was eind jaren 80 al niet veel meer, maar het mag de pret bijna veertig jaar later niet drukken want we zien nauwelijks een prijsverschil met de snellere 16V (129 pk, 139 zonder kat) en G60 (160 pk).

Dikke bumpers

Dat deze rode GTI maar 16.901 kilometer op de teller heeft staan rechtvaardigt een hoge prijs. Hij liep in oktober 1989 van de band en dat betekent dat het een van de eerste exemplaren is met de zogenoemde dikke bumpers. Die grotere bumpers hoorden bij de laatste facelift die Volkswagen bij de Golf II doorvoerde, en ze waren vanaf de GL-uitrusting standaard. Deze generatie Golf is misschien wel de betrouwbaarste die er in meer dan vijftig jaar Golf gebouwd is. Af fabriek was de roestbehandeling ook nog eens erg goed. Met de 107 pk sterke achtklepper kan niet zo veel misgaan. Het is geen supersprinter, maar zo’n Golf II GTI voelt vlot genoeg aan en het is allemaal zo kaal en degelijk dat je zeker met dit nog zeer frisse exemplaar nog jaren vooruit komt. Of dit nou de GTI is waarin je moet stappen om 50 jaar GTI te gaan vieren? Wild is hij niet, daarvoor moet je echt op zoek naar een zestienklepper of een GTI G60 maar het is wel nog typisch een Golf GTI. Een auto waarmee je prima dagelijks op pad kunt.

Dit is een aangekleed exemplaar dat zelfs vier elektrische ramen heeft. Dat is echt bijzonder op een Golf II, want in Nederland had zelfs de dure GTI G60 gewoon raamslingers als standaarduitrusting.

Minder ouderwets dan eerste Golf

Een Golf II GTI komt in ieder geval een stuk minder ouderwets over dan een Golf I GTI, ook al verloor hij ten opzichte van de oerversie zijn wilde haren. Dat stelden we drie jaar geleden nog vast in deze video. Zijn rivaal de Opel Kadett GSi is sneller (kijk deze video voor een vergelijking tussen de twee), maar de rij-eigenschappen van de Golf zijn gewoon goed. Deze rode, maagdelijke GTI gaat het opnieuw proberen, voor een bedrag van bijna €40.000. We zijn benieuwd of hij nu wel een nieuw baasje vindt.