Van de tientallen miljoenen personenauto's met een Euro 5- of Euro 6-dieselmotor die tussen 2009 en 2019 zijn verkocht, stoot volgens nieuw onderzoek bijna 80 procent teveel stikstofoxiden (NOx) uit. Volgens onderzoekers van The International Council on Clean Transportation (ICCT) wijst dat waarschijnlijk op de aanwezigheid van 'sjoemelsoftware'.

Eind 2020 stelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (CJEU) dat autofabrikanten zogenoemde defeat devices - soft- en/of hardware die de uitstoot van een motor kan beïnvloeden - alleen mogen werken in auto's ter voorkoming van 'risico op direct gevaar als de auto wordt bereden.' Dat pientere systemen de uitstoot van een dieselmotor terugdringen om verstopping te voorkomen of om de levensduur van de krachtbron te verlengen, valt hier volgens het Hof van Justitie niet onder. Non-profitorganisatie International Council on Clean Transportation (ICCT) heeft de uitstootgegevens van verschillende merken en modellen met diverse motorenfamilies van verschillende datasets met elkaar vergeleken. Zo heeft het de emissiedata die door overheidsinstanties zowel in labratoria als in de prakrijk zijn vastgesteld, door onafhankelijke organisaties in de praktijk vastgestelde emissiedata en data uit een database met op afstand vastgestelde emissiedata met elkaar vergeleken. Met opvallende conclusies.

Volgens ICCT heeft het in de uitstootdata van 77 procent van de Euro 5- en Euro 6-diesels "verdachte" NOx-uitstootwaarden waargenomen. Dat wijst er volgens ICCT op dat er "[...] waarschijnlijk defeat devices worden gebruikt." Bij 42 procent van de in het onderzoek meegenomen diesels zou in de door overheidsinstanties vastgestelde data sprake zijn van "extreme" NOx-uitstootwaarden, wat volgens volgens de organisatie "vrijwel zeker" wijst op actieve sjoemelsoft- en hardware. ICCT zegt dat in zeker 66 modellen systemen zitten die volgens de recente uitspraak van het CJEU onrechtmatig uitstoot verminderen. In het ICCT-onderzoek komen we onder meer diesels tegen van Renault, Volkswagen, Ford, Peugeot, Ctroën, Fiat, Alfa Romeo, BMW, Mazda, Mitsubishi, Volvo, Mercedes-Benz, Opel, Audi, Nissan en Skoda.