Vorig jaar heeft de 112-centrale ruim 3,5 miljoen gesprekken beantwoord. Ongeveer een miljoen daarvan had geen spoed en is dus niet verder doorverbonden naar hulpdiensten. Vanuit voertuigen zijn 37.500 noodoproepen (eCalls) gedaan, maar daarvan was driekwart onbedoeld geactiveerd. Dat meldt de politie.

In de Europese Unie zijn nieuwe auto's sinds 2018 voorzien van het eCall-systeem: dat belt bij een ongeval automatisch met 112. De centrale krijgt dan meteen informatie door over de locatie en het aantal inzittenden. Hulpdiensten kunnen zo sneller handelen. Maar dit systeem is ook handmatig te activeren via een knop op het plafond. Volgens de politie komt het nogal eens voor dat mensen in de auto die knop indrukken, omdat ze niet weten waarvoor die is bedoeld.

Bij 83 procent van die handmatige eCalls bleek er geen sprake van spoed. De politie benadrukt dat mensen zich moeten realiseren dat een eCall, handmatig of automatisch, meteen een liveverbinding met 112 in gang zet.