Bijna 3 miljoen verkeersboetes uitgedeeld tussen mei en augustus

Tussen mei en augustus zijn in Nederland bijna 3 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Een enorm aantal, maar het waren er wel iets minder dan in diezelfde maanden vorig jaar. Geheel volgens verwachting zijn de meeste verkeersboetes opgelegd voor te hard rijden.

In het tweede tertiaal van 2022 (mei, juni, juli en augustus) zijn in Nederland 2.937.812 verkeersboetes uitgedeeld, zo blijkt uit de meest recente cijfers. Dat aantal ligt 1 procent lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Toen werden nog 2.977.737 verkeersboetes uitgedeeld.

Veruit de meeste verkeersboetes werden opgelegd voor het overschrijden van de toegestane maximumsnelheid. In het tweede tertiaal van dit jaar ging het om 2.370.783 snelheidsboetes, zo'n 81 procent van het totaal dus. In dezelfde periode vorig jaar werden nog ruim 2,5 miljoen boetes voor te hard rijden opgelegd. Van de 2,37 miljoen snelheidsovertredingen zijn er 1,06 miljoen geconstateerd door een flitspaal, 786.637 door een trajectcontrole en 420.829 met een mobiele radar. Met name door trajectcontroles zijn minder snelheidsovertredingen geconstateerd. Dit komt waarschijnlijk doordat men inmiddels gewend is geraakt aan de trajectcontrolesystemen die sinds 2020 en 2021 op N-wegen actief zijn, zo meldt de overheid.

Opvallend is de toename van het aantal boetes dat werd uitgedeeld voor telefoongebruik achter het stuur. Waar er vorig jaar in het tweede tertiaal nog 47.438 een bon kregen wegens telefoongebruik achter het stuur, ligt dat aantal in het tweede tertiaal van dit jaar met 66.150 personen bijna een derde hoger. Overigens gaat het niet alleen om telefoongebruik in de auto. 21.029 van de 66.150 uitgedeelde boetes voor telefoongebruik ging naar fietsers. Ook zijn er meer verkeersboetes naar buitenlandse bestuurders verstuurd. Tussen mei en augustus ging het om 358.108 boetes. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 330.867.