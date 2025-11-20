Wist je dat bijna 6 procent van alle auto's in Nederland een Volkswagen Golf of Polo is? Of dat bijna een op de negen van alle auto's in Nederland een Volkswagen is? Nu wel!

Het Nederlandse wagenpark telt 9.621.272 personenauto's. Dat is natuurlijk een bont automobiel gezelschap van uiteenlopende pluimage. Bouwjaar 2019 is bijvoorbeeld het meest voorkomende, al was de gemiddelde personenauto in Nederland begin dit jaar 12,2 jaar oud. Ook interessant: Volkswagen is met afstand het meest voorkomende merk in ons land.

Meest voorkomende merken in Nederland - 1 januari 2025

Merk Aantal Aandeel in totale wagenpark 1 Volkswagen 1.121.799 11,7% 2 Toyota 702.583 7,3% 3 Opel 629.574 6,5% 4 Peugeot 626.886 6,5% 5 Renault 599.660 6,2% 6 Ford 589.428 6,1% 7 Kia 432.680 4,5% 8 BMW 426.294 4,4% 9 Mercedes-Benz 400.091 4,2% 10 Volvo 387.639 3,0%

In Nederland stonden op 1 januari maar liefst 1.121.799 personenauto's van Volkswagen geregistreerd. Dat betekent dat maar liefst 11,7 procent van alle personenauto's in Nederland een Volkswagen is. Ruim een op de negen en bijna een op de acht dus. Volkswagen is het enige merk in Nederland waarvan meer dan een miljoen exemplaren rondrijden.

Toyota staat op plek twee. Het gat tot Volkswagen is groot. Op 1 januari dit jaar reden er in Nederland 702.583 auto's van Toyota rond, bijna 420.000 stuks minder dan van Volkswagen. De rest van de top 10 zit een stuk dichter op elkaar. Dat Nederland ook anno 2025 nog een écht Opel-land is, blijkt uit het feit dat Opel na Volkswagen en Toyota het merk is waarvan er de meeste exemplaren geregistreerd staan. Interessant ook: de top 10 bestaat uit drie merken die veelal als premiummerk door het leven gaan: BMW, Mercedes-Benz en Volvo. We vinden ze gezellig op een rij onderaan de top 10. De tien meest voorkomende merken in Nederland zijn samen goed voor een aandeel van 60 procent van het Nederlandse wagenpark.

Meest voorkomende automodellen in Nederland - 1 januari 2025

Merk Model Aantal Aandeel in totale wagenpark 1 Volkswagen Polo 276.247 2,9% 2 Volkswagen Golf 259.113 2,7% 3 Toyota Yaris 191.025 2,0% 4 Opel Corsa 186.444 1,9% 5 Ford Fiesta 170.480 1,8% 6 Renault Clio 162.084 1,7% 7 Toyota Aygo 161.119 1,7% 8 Kia Picanto 156.448 1,6% 9 Ford Focus 153.156 1,6% 10 Fiat 500 122.114 1,3%

De Volkswagen Polo is de meest voorkomende auto in Nederland. De nog altijd populaire hatchback is goed voor bijna 3 procent van het Nederlandse wagenpark. Grote broer Golf staat op plek twee. Interessant is dat er in de top 10 van meest voorkomende modellen in Nederland geen enkele auto uit het D-segment of daarboven afkomstig is. Sterker nog, de Golf en de Ford Focus zijn de enige C-segmenters (compacte middenklassers). De overige acht zijn voornamelijk B-segmenters, de Fiat 500, Kia Picanto en Toyota Aygo uitgezonderd. Ook interessant: de tien meest voorkomende modellen in Nederland zijn samen goed voor zo'n 20 procent van het Nederlandse wagenpark.