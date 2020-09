Bijna 1 op de 3 nieuw verkochte auto's is een SUV

Dat automerken volop inzetten op SUV's en cross-overs is goed te begrijpen als we kijken naar het marktaandeel onder de nieuwe auto's. In vijf jaar tijd is de SUV immens populair geworden in Nederland.

Twintig jaar geleden was een SUV nog een auto voor in ruig terrein, voor op de bouwplaats of voor in de P.C. Hooftstraat. Zelfs tien jaar geleden was het nog een betrekkelijk marginaal populaire carrosserievorm. In de afgelopen vijf jaar is het echter heel hard gegaan. Dat blijkt uit cijfers van RDC en Rai Vereniging, ingezien door ING. In 5 jaar tijd is het aandeel SUV's (losgekoppeld van de reguliere segmenten) onder de nieuw verkochte auto's van 11 procent naar maar liefst 31 procent gegroeid. In 2014 was nog ongeveer 1 op de 10 nieuw verkochte auto's een SUV, nu is dat dus bijna 1 op 3.

Hoewel alle andere niet-SUV's inleveren qua marktaandeel, zijn er twee categorieën die vooral terrein verliezen. Niet geheel verrassend is het reguliere E-segment fors gekrompen, maar ook het de niet-SUV's in het C en D-segment verliezen aandeel. Precieze cijfers noemt men niet, maar compacte auto's en reguliere middenklassers waren vijf jaar geleden samen nog goed voor pakweg 80 procent van de totale verkopen, nu is dat zo'n 60 procent. De hogere segmenten maken nu nog slechts zo'n 5 procent van de verkopen uit.