Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Met de Firefly is autoland niet alleen een auto met een lekker compacte naam rijker, maar ook een betaalbare EV. Al voor minder dan 30 mille stap je in, maar wat krijg je dan?

Firefly First Edition - €29.900

Auto’s hebben, net als mensen overigens, doorgaans een voor- en een achternaam. We zijn nu eenmaal gewend om ze te onderscheiden naar merk én type, maar bij Firefly is dat vooralsnog niet zo. De eerste en voorlopig enige auto van deze Nio-dochter heet simpelweg Firefly en is een compacte hatchback van 4 meter lang, net wat langer dan een Renault 5 dus. De Firefly zou technisch geschikt zijn voor het verwisselen van accu’s in Nio’s Power Swap Station, maar vooralsnog is dat in Europa alleen theoretisch het geval. Wat houd je dan nog over?

Sinds kort is de Firefly er in twee uitvoeringen, want naast introductieversie First Edition is er nu ook een Comfort. Die is met €32.500 duurder dan de First Edition en biedt ook meer luxe, wat ons alleen maar nieuwsgieriger maakt naar de uitrusting van de First Edition. Overigens is die ‘First’ uiteraard tijdelijk, maar als ze zijn uitverkocht volgt er een Select die de positie van deze versie ongetwijfeld zal gaan innemen. €29.900 is trouwens heus relatief betaalbaar voor een EV, al heb je tegenwoordig ook een 4,26 meter lange Volkswagen ID3 voor 90 euro meer.

Die Volkswagen is ruimer en komt met 384 tegen 330 kilometer ook een stuk verder, vooral dankzij een grotere accu. De ID3 heeft 52 kWh, de Firefly doet het vooralsnog met de ‘Essential’-batterij van 41,2 kWh. Het motorvermogen is bij Firefly 143 pk, net wat minder dan Volkswagens 170 maar juist meer dan de 120 pk die Renault in een 5 met gelijknamige aandrijflijn schroeft. Voor €29.990 krijg je bij Renault overigens een 5 met 309 kilometer bereik en het middelste uitrustingsniveau, dus dan heb je wat beeld van de concurrentie.

Lavendel

De Firefly heeft qua ruimtegebruik overigens wel een prettig streepje voor op de alternatieven, want met een frunk van 92 liter kun je alle kanten op. Ook qua luxe zit het in grote lijnen best goed. Die eigenwijze ledlampen rondom zijn uiteraard standaard, net als 18-inch lichtmetaal en een contrasterend zwart dak. Zwart voor de auto zelf is trouwens niet leverbaar, al komt ‘Lava Stone’ ernstig in de buurt. Voor die kleur en vier andere tinten betaal je €700 extra, standaard wordt je Firefly afgeleverd in ‘Lavender’. Juist, dat is dat paarsige lavendel-tintje dat je ook op veel persfoto’s ziet.

Voor het interieur valt er te kiezen tussen zwart en ‘Travernite’ (beige), waarbij moet worden aangetekend dat ook de raamstijlen, het hemeltje en zelfs het stuurwiel in het laatste geval in een lichte tint zijn uitgevoerd. Dat transformeert de beleving aan boord en maakt het verschil daadwerkelijk ‘als dag en nacht’. De duurdere Comfort biedt dezelfde kleuren, maar heeft wel een ander soort bekledingsstof. Ook leuk: in de deurvakken van het lichte interieur zit het lavendel-tintje dat ook voor de buitenzijde standaard is.

Sfeerverlichting in niet minder dan 256 kleuren zorgt voor nog meer sfeer in de Firefly. Aan warmte en comfort wordt ook gedacht, want stoel- en stuurverwarming zijn gewoon standaard. Ook heeft de Firefly First Edition een digitale binnenspiegel, een opbergvakje onder de passagiersstoel, automatische climatecontrol, adaptieve cruisecontrol, een hele reeks veiligheidssystemen en een 13,2-inch touchscreen met navigatie en als het goed is straks ook Android Auto en Apple Carplay.

Helemaal keurig dus, al is de Comfort nóg comfortabeler. Die versie heeft zelfs een elektrische achterklep, stoelventilatie en elektrisch verstelbare stoelen, wat voor de First Edition dus niet opgaat. Ook moet je bij de Comfort zijn voor een (vast) glazen panoramadak en elektrisch inklapbare buitenspiegels, waarbij we vooral dat laatste wel enigszins missen op de First Edition. Maar ach.

De keuze van de auteur

Ik zou lekker voor de First Edition gaan bij Firefly, want die is luxueus zat. De Comfort is voor ‘slechts’ €2.600 overigens alsnog een prima deal, maar gewoon niet nodig. Opties zijn er niet, dus we zijn eens lekker snel klaar vandaag.

Wel kun je nog een kleur kiezen, wat lastiger blijkt dan gedacht. Het standaard ‘lavendel’ is namelijk lollig, maar misschien toch niet helemaal mijn smaak. Het gifgroen van de persfoto’s is helaas niet echt leverbaar (vorige week ook al niet!) dus lijkt de meest voor de hand liggende optie ‘Sand’, wat dan weer erg dichtbij het lichte interieur komt dat ik hoe dan ook wil. Toch maar proberen, al kost die kleur €700 en ben ik dus in totaal €30.600 kwijt.