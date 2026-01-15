AutoWeek heeft voortaan zijn eigen podcast: De Uitlaat. In navolging van het succes van de Achteruitkijkspiegel leek het ons leuk eens wat dieper in ons werk te duiken en een podcast geeft ons de tijd om wat uitgebreider op dingen in te gaan. Beluister hier alle afleveringen.

Marco en Roy beginnen 2026 met vaart, in een snelle Kia, een snelle Porsche en nieuws vanuit Brussel. Daarbij heeft Roy ergernissen over flitsers en Marco heeft een leuk verjaardagscadeau bedacht. Veel luisterplezier!

In deze aflevering aandacht voor de Kia EV9 GT, de Porsche Macan Turbo en de net onthulde Kia EV2. Maar ook meningen over de sneeuw op de weg en ergerlijke flitsers.

