Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

'Bij EV's is de snelste niet vaak de beste versie' - podcast

'Record-flitspalen deugen niet'

Kia EV9 GT
Roy Kleijwegt

Marco en Roy beginnen 2026 met vaart, in een snelle Kia, een snelle Porsche en nieuws vanuit Brussel. Daarbij heeft Roy ergernissen over flitsers en Marco heeft een leuk verjaardagscadeau bedacht. Veel luisterplezier!

In deze aflevering aandacht voor de Kia EV9 GT, de Porsche Macan Turbo en de net onthulde Kia EV2. Maar ook meningen over de sneeuw op de weg en ergerlijke flitsers.

Luisteren kan uiteraard hierboven, maar je vindt ons ook via Apple Podcast, Spotify, TuneIN, en Pocket Cast. Zoek op AutoWeek of De Uitlaat en abonneer je als je geen aflevering wilt missen. Iedere twee weken is er een nieuwe aflevering! Hier vind je ook alle afleveringen terug.

Reageer op de podcast

Laat in de comments weten wat je ervan vindt of dat je bepaalde suggesties hebt waarover we het een keer moeten hebben. Vragen of input via X kan via #AWUitlaat, mailen kan ook naar uitlaat@autoweek.nl. Veel luisterplezier!

 

Podcast, uitlaat, logo

Plaats een reactie
Podcast

Lees ook

Uitlaat aflevering 153

'Chinese auto's zijn bijzonder ongezellig' - Podcast

Uitlaat afevering 152

'Youngtimer-drama grootste politieke faal sinds ik dit vak doe' - podcast

Uitlaat aflevering 151

'Overheid zwalkt naar alle kanten met bijtelling en youngtimers' - podcast

Uitlaat aflevering 150

'Blunder van Ford: de Focus had nog jaren meegekund' - Podcast

Uitlaat aflevering 149

'AutoWeek te negatief over comfortabele auto's? Onzin!' - Podcast

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.