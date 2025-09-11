Niet iedereen slaagt in één keer voor zijn of haar rijbewijs. Ook het theorie-examen is voor sommige mensen een waar blok aan het been. Er blijken tussen de CBR-locaties opmerkelijk grote verschillen te zitten in de kans dat je slaagt voor het theorie-examen.

Website Theorie.nl heeft van alle CBR-locaties in Nederland op een rijtje gezet hoe groot de kans is dat je er slaagt voor het CBR theorie-examen. Dat brengt onder meer in kaart dat er tussen de locaties grote verschillen zitten wat betreft de slagingskans. Zo slaagt in Leeuwarden twee derde van de kandidaten direct voor het theorie-examen, maar in Maastricht nog niet de helft. Ook in Amsterdam ligt het percentage kandidaten dat in één keer slaagt relatief laag. Daar legt slechts 55 procent van de kandidaten het theorie-examen van CBR in één keer succesvol af.

Na de CBR-locatie in Leeuwarden hebben de CBR-locaties in Groningen en Zwolle de fraaiste slagingspercentages. Na de CBR-locatie in Maastricht komen die in Goes en Haarlem wat betreft slagingspercentage het slechtste uit de bus. Landelijk gezien ligt het slagingspercentage voor het theorie-examen voor je rijbewijs op 58,37%.

Theorie.nl redeneert dat veel kandidaten het examen onderschatten. "Het gaat niet alleen om verkeersborden en basiskennis, maar ook om verkeersinzicht, gevaarherkenning en actuele verkeersregels. Zonder voorbereiding trapt bijna iedereen in de strikvragen,” aldus de organisatie.

Slagingspercentage (in één keer) per CBR-locatie