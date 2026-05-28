Het plug-inhybridefeestje begon bij de Mercedes-Benz GLE tot nu toe bij €102.025 voor een GLE 400. Nu krijg je voor vrijwel hetzelfde bedrag een veel krachtiger 450, dus tel uit je winst.

Met de facelift van de Mercedes-Benz GLE krijgt deze forse SUV niet alleen een andere neus, maar ook nieuwe aandrijflijnen. De GLE 350de, een plug-inhybride met dieselmotor, wordt daarbij geschrapt. De 381 pk sterke GLE 400e op benzine ook, maar die krijgt een directe vervanger in de vorm van de GLE 450e met 435 pk. Goed nieuws: die 450 is met €102.043 nauwelijks duurder dan de ‘oude’ GLE 400e, die voor €102.025 op de prijslijst stond. Voor dit bedrag krijg je de auto als Luxury Line, dus zonder de door velen felbegeerde AMG-opsmuk. Wil je dat wel, dan komt er €105.064 op de factuur te staan – mits je de optielijst weet te vermijden, uiteraard.

Niet-PHEV’s zijn er trouwens ook weer, al zijn die in Nederland nauwelijks relevant. Voor €149.292 stap je in een GLE 450 (zonder ‘e’) met 381 pk, voor €151.637 zet Mercedes een dieselgestookte GLE 350d met 286 pk voor je klaar. Wie op dat punt is aanbeland, kan wellicht beter nog even doorsparen voor de €155.976 kostende en 367 pk sterke 450d. Afschrijven doe je immers toch, maar dan wel in stijl.

Een verrassend veel logischer keuze is de AMG-versie van de GLE. De GLE 53 Hybrid is als vanouds een plug-inhybride en profiteert dus van een lage CO2-uitstoot en relatief weinig bpm. Hij is de jouwe voor €129.204, fors minder dus dan de niet-AMG’s zonder accupakket. Het systeemvermogen komt op 585 pk en je kunt er in theorie nog 91 kilometer elektrisch mee rijden ook. Dat is allebei meer dan voorheen, want de ‘oude’ GLE 53 schopte het tot 544 pk en een elektrisch bereik van maximaal 87 kilometer.

GLE’s met een V8, zoals de nieuwe GLE 580 en de niet-hybride GLE 53, vinden we vooralsnog niet op de Nederlandse prijslijst terug. De controversiële Coupéversie wel, Die is er vanaf €108.690 voor de 450e en kost als 53 AMG €132.670. Een GLE 350d Coupé komt je op €156.165 te staan en de krachtigste 450d-diesel maakt je minimaal €159.795 lichter.