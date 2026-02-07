Ga naar de inhoud
Bij de Honda Prelude is de keuze zo gemaakt – Back to basics

Honda Prelude
Jan Lemkes

De Honda Prelude is een echte, onvervalste, tweedeurs coupé. Dat is leuk, alleen betaal je wel even €12.500 meer voor dat genoegen. Is dat de moeite?

Honda Prelude Advance - €56.764

Dat we dit nog mee mogen maken: een tweedeurs coupé in 2026! Uiteraard vinden we die bij merken als Porsche en Ferrari ook wel, maar in de wat minder exotische hoeken van autoland is deze carrosserievorm echt bijzonder. Zelfs bij BMW, Mercedes en Audi neemt het aantal coupés (en cabrio’s) rap af en bij de ‘mainstream’ merken zijn ze er eigenlijk zelfs helemaal niet meer. Honda is een uitzondering op die regel. De nieuwe Prelude is een onvervalste coupé met een geheel eigen carrosserie, en in die zin dus zeker geen ‘Civic Coupé’.

In technisch opzicht geldt dat laatste in zekere zin wel. De Prelude deelt bijvoorbeeld zijn 184 pk sterke hybride aandrijflijn met de Civic en is dus ook gewoon een voorwielaandrijver met een traploze automaat, al zorgt de S+ Shift-functie met gefingeerde schakelmomenten voor wat sportiviteit en onderscheid. Het onderstel is hier en daar ook aangepast ten opzichte van de Civic en het dashboard ziet er net even anders uit.

Dat mag echter ook wel, want met een prijs van €56.764 is de Prelude om precies te zijn €12.514 duurder dan een gelijk gemotoriseerde en vergelijkbaar uitgeruste Civic. Zo’n Civic is dan een dikke Advance, want dat is bij de Prelude vooralsnog het enige uitrustingsniveau. De goedkopere Civic is niet alleen ruimer en praktischer, maar in veel opzichten ook luxer. Zo heeft de Prelude geen schuifdak, geen stuurwielverwarming, geen elektrische stoelverstelling en minder luidsprekers dan een Civic in Advance-trim.

Wat heeft de Prelude dan wel? Alsnog lekker veel. Leren bekleding, keyless entry, climatecontrol met twee zones, een Bose-audiosysteem met acht speakers,  adaptieve cruise control en een 9-inch touchscreen met Android Auto, Apple CarPlay en navigatie zijn standaard. Aan de buitenkant ziet de Prelude er ook standaard lekker dik uit, al zijn de gitzwarte 19-inch wielen en het privacy glass niet ieders smaak. Optioneel zijn er andere 19-inchers verkrijgbaar met een gepolijst element in de spaak, maar ook die wielen zijn grotendeels zwart.

Naar goed Japans gebruik is de optielijst erg kort. Feitelijk bevat het alleen accessoires. Het ‘Black Emblem Pack’ kost €300 en levert zwarte logo’s op, het ‘Black Pack’ van €1.500 voegt er ook wat spoilers en lipjes aan toe. De standaard lakkleur is zwart en wie dat niet wil, heeft keuze uit wit, grijs of knalblauw. Het interieur is standaard zwart, maar kan voor slechts €250 worden uitgevoerd in een frisse combinatie van blauw en wit. Opvallend: de achterbank blijft in alle gevallen bekleed met een vrij eenvoudige grijze stof. Dit is dan ook een noodzitje, maar toch.

Honda Prelude

Het zwarte interieur is standaard, voor €250 krijg je de lichtere bekleding.

Honda Prelude

De keuze van de auteur

Over de kleur hoef ik niet lang na te denken: ‘Racing Blue Pearl’ natuurlijk! De optionele wielen vind ik nipt mooier dan de standaard exemplaren, maar €2.845 is me echt te gortig. Ik houd dus de gitzwarte wielen en ga na aflevering wel even langs een spuiter om ze mooi zilver te maken. Het optionele lichte interieur wil ik wel en zo komt het totaal op €57.964. Is de Prelude dat waard? Dat ontdekken we binnenkort, want de auto mag zich al snel bewijzen tegen een BMW 2-serie coupé.

Honda Prelude zilveren wielen

Doe maar een blauwe! Zilverkleurige wielen zijn niet leverbaar, maar met dank aan Google Gemini weten we wat een spuiter hiermee kan bereiken.

Signalement

Merk Honda
Model Prelude e:HEV Advance
Carrosserie 3-deurs, coupé
Transmissie automaat
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 55.794

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 4-cil. in lijn, hybride
Cilinderinhoud 1.993 cc
Maximaal vermogen 135 kW / 184 pk bij 6.000 tpm
Maximaal koppel 315 Nm bij 4.500 tpm
Inhoud brandstoftank 40 l
Lengte / breedte / hoogte 4.520 mm / 1.880 mm / 1.355 mm
Wielbasis 2.605 mm
Massa leeg 1.460 kg
Banden235/40R19Prijzen
Topsnelheid 180 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 7,8 s
CO2-uitstoot (WLTP) 117 g/km
