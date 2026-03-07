Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De uitvoeringen van de Volvo EX60 heten ‘Plus’ en ‘Ultra’. Is er daarmee ook ruimte voor een ‘Non’, of is de Plus wel een goede instapper?

Volvo EX60 P6 Plus - €63.995

Twee uitvoeringen, drie aandrijflijnen. Volvo pakt meteen flink uit met de elektrische EX60, die er trouwens ook nog als opgehoogde Cross Country komt en dan nog meer uitvoeringen telt. Het feest begint bij net geen €64.000. We concludeerden eerder al dat de Volvo daarmee een lagere vanafprijs heeft dan zijn eveneens nieuwe concurrenten van BMW en Mercedes, hoewel de goedkopere varianten van die auto’s er simpelweg nog niet zijn.

Instapversie EX60 P6 is al geen stakker. Zijn 83-kWh accu levert een bereik op van 620 kilometer, mede dankzij het laagste verbruik (14,7 kWh/100) van alle leverbare varianten. Met 374 pk op de achterwielen heb je over vermogen ook al niets te klagen, of je moet echt niet kunnen leven met een 0-100-tijd van 5,9 seconden. De P6 is de enige éénmotorige EX60 en dus ook de enige versie zonder vierwielaandrijving. Dat scheelt ook iets in trekgewicht (2.000 in plaats van 2.400 kg) maar maakt de auto zelf ook lichter dan de andere versies.

Non plus ultra

Dan de uitrusting. ‘Non plus ultra’ betekent zoiets als ‘onovertroffen’, maar Volvo laat het ‘on’ logischerwijs achterwege. Het begint dus bij de Plus en die uitvoering doet zijn naam eer aan. De lijst met standaarduitrusting is imposant en bevat onder meer adaptieve cruisecontrol, een Bose-audiosysteem met 21 speakers, een vast glazen panoramadak, elektrisch verstelling voor stoelen, stuur en achterbankleuning, 3-zone climatecontrol, stoel- en stuurverwarming, een elektrische achterklep en matrix-led-koplampen. Een warmtepomp is ook standaard.

Het verschil tussen de Plus en de Ultra is aan de buitenkant nauwelijks te zien, maar de duurdere uitvoering heeft 21-inch lichtmetaal in plaats van het standaard 20-inch. Let op: dat levert bij EV’s altijd een hoger verbruik op. Ook de HD Pixel-koplampen van de Ultra zijn net even anders dan de standaard matrix-kijkers, al moet je zelf ook HD Pixel-ogen hebben om dat te zien. In de duurdere koplampvariant branden twee extra ledstreepjes die de instapper niet heeft. Overigens is het opmerkelijk dat Volvo matrix-led standaard aanbiedt: meestal zien we dat dit een optie is. Eveneens opmerkelijk op dit vlak: de eigenlijke koplamen zitten bij de EX60 niet in (zoals bij de EX90) of bij (EX30) de ‘thorhamerverlichting’, maar in een aparte unit onder die opvallende dagrijlampen.

Het interieur is standaard zwart, maar kunstleer in bruin/zwart of licht ‘Dawn’ (inclusief stuurwiel en hemel) is voor een minimale meerprijs ook mogelijk. Echt leer kan ook in combinatie met stoelventilatie en een andere dashboard-aankleding, maar dan betaal je er wel tot €2.595 extra voor. De opmerkelijkste interieur-optie is het wol dat Volvo al eerder aanbood in onder meer de XC60. Dat kost €975, maar dan heb je meteen een dashboard-element in ‘Dark Rubus Fused Ash’. Jawel.

De Ultra-uitvoering van de EX60 biedt onder meer een nog beter audiosysteem, de genoemde HD-koplampen met sproeiers, een 360-graden camera, de grotere wielen en gelamineerd glas. Een deel van de Ultra-opties is ook leverbaar op de Plus, maar dat leidt gezien het prijsgat van liefst €7.000 niet meteen tot scheve verhoudingen.

De keuze van de auteur

Ik zou als EX60-koper graag ten volle profiteren van de relatief gunstige prijsstelling en tot volle tevredenheid wegrijden in een P6 Plus. Wel zou ik die auto aankleden met de 21-inch wielen van de Ultra (€930), Pilot Assist (€1.195, ook optie op Ultra) en geïntegreerde zittingverhogers achter (€280). Voor het exterieur spreekt ‘Sand Dune’ mij wel aan. Ik combineer het met het lichte interieur (€275), al was het maar vanwege de eveneens lichte hemelbekleding die dat oplevert.

De combinatie van de stoelbekleding met de beige buitenkant lijkt een wat wonderlijke, maar dat er demo-EX90’s zijn in deze kleurstelling zegt mij dat het ‘kan’. Ik maak het af met de 21-inch zesspaaks wielen die ik eigenlijk te zwart vind, maar die door de gepolijste randjes nét kunnen en een mooi contrast vormen met het lichte in- en exterieur. Ze kosten €1.210 en daarmee wordt het totaal voor ‘mijn’ EX60 € 69.345. Dat is nog altijd minder dan een Ultra, die ik ook zou moeten aankleden met tenminste kleuren en de trekhaak.