De grote grap van de goedkopere versies van de Peugeot 308 was altijd dat ze fysieke knoppen hebben voor de climatecontrol. De vraag van vandaag is of dat zo blijft bij de faceliftversie, die naar goed Stellantis-gebruik een nieuw kleurtje krijgt.

Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DCS6 Style - €37.250

Met de huidige 308 introduceerde Peugeot in 2021 een nieuw bedieningsconcept. Dat bestaat uit een touchscreen en een daaronder geplaatst tweede scherm, waarop je met flinke beperkingen snelkoppelingen kunt programmeren. Peugeot noemt dat ‘i-Toggles’ en het ziet er gelikt uit, maar werkt in de praktijk helaas minder prettig dan gehoopt. De oplossing is echter simpel. Wie een goedkopere versie van de 308 bestelt, krijgt op de plek van de Toggles namelijk gewoon een fysiek knoppencluster met draaiknoppen voor de climatecontrol. Aanvankelijk was dat alleen voor de absolute basisversie, maar in recenter tijden troffen we dit knoppencluster ook aan in de duurdere Allure-versie. Een besparing voor Peugeot, maar stiekem winst voor de gebruiker.

Geen zorgen: aan het bovenstaande is met de facelift van de 308 niets veranderd. Basisversie Style en ‘middenversie’ Allure hebben dus nog steeds een scherm met daaronder een reeks echte knoppen, al kun je bij de Allure wel als optie kiezen voor het uitgebreider gedigitaliseerde systeem.

Geen slagtanden

Aan de buitenzijde was de instapversie altijd duidelijk te herkennen aan de ‘onderbroken’ slagtanden onder de koplampen, maar de led-dagrijlichten zijn van die plek verdwenen. Ook was het voorheen zo dat de GT-versie andere, plattere koplampen had, maar ook dat verschil is er niet meer. Tel daarbij op dat iedere versie nu de ‘schuine’ achterlichten heeft die voorheen alleen op de GT zaten, en je kunt het verschil tussen een Style en een Allure aan de nauwelijks zien. De Allure heeft grotere wielen, privacy glass en een in hoogglans zwart afgewerkte achterbumper, maar dat is het wel. Dan is er ook nog de 308 Business, die dezelfde wielen heeft als de Style maar wel net wat luxer is. Die wielen zijn overigens 16-inch groot en volledig zwart, tenzij je voor een plug-in hybride of elektrische 308 gaat. Dan krijg je zonder bijbetaling veel sprankelender ogende 17- of zelfs 18-inch wielen.

De goedkoopste aandrijflijn voor in de 308 is echter nog altijd de mild-hybride variant zonder stekker, die tegenwoordig Hybrid 145 heet en 145 pk heeft. De allergoedkoopste 308 is uiteraard de hatchback (‘Berline’ in het Peugeots), maar wij kiezen vandaag voor de basisversie van de populairdere SW. Los van de kleur (zie hieronder) maakt dat overigens niet uit: in beide gevallen is de basisversie een Hybrid 145 in Style-trim. Een automaat is tegenwoordig standaard.

Unieke kleur

De exterieurkleur is altijd een leuk thema bij basisversies van auto’s uit de Stellantis-stal. Dit concern neemt namelijk de moeite om voor ieder model en vaak zelfs voor iedere carrosserievariant een opvallend basiskleurtje te bedenken. In het geval van de 308 SW is dat ‘Blue Ingaro’. Dat is anders dan voor de facelift en anders dan de hatchbackversie van de 308 die in een wat opvallender ‘Blue Lagoa’ wordt geleverd. Beide kleuren zijn niet eens leverbaar op de andere carrosserievariant en Peugeot biedt buiten de basiskleur op de goedkopere versies alleen grijs, wit en zwart aan. Het interieur is (uiteraard) altijd zwart en voorzien van stoffen bekleding, maar dan wel met een vrolijk oranjekleurg stikseltje.

We zijn nu dik 500 woorden onderweg in dit schier eindeloze verhaal. Als je dit nog altijd leest, wil je dus écht graag weten hoe het met de uitrusting van de basis-308 zit. Daar gaan we. De simpelste 308 voorziet in een 10-inch touchscreen met draadloze Android Auto en Apple Carplay, een digitaal instrumentarium, een regensensor, ledverlichting rondom met lichtsensor, een automatisch dimmende binnenspiegel, climatecontrol met twee zones, keyless start (zonder ‘entry’), adaptieve cruisecontrol en in het geval van de SW ook een in drie delen neerklapbare achterbank. De Business (€1.000 duurder) voegt on-board TomTom-navigatie, ‘Peugeot Connect Plus’-connectiviteit, een achteruitrijcamera en de in hoogglans zwart uitgevoerde achterbumper toe. Voor echte luxe moet je dus minimaal bij een Allure zijn, die dan trouwens ook ineens usb-c-poorten achterin heeft. Daar kun je in de Style en Business dus naar fluiten.

Die navigatie is trouwens ook als optie verkrijgbaar op de Style, maar verder biedt deze auto nauwelijks optiemogelijkheden. Dat begint pas vanaf de Allure, die als optie (dus niet standaard) kan worden voorzien van onder meer stoel- en stuurverwarming. Voor een panoramadak moet je zelfs bij de GT-versie zijn, maar dan praten we ondertussen over €41.750 ex opties.

De keuze van de auteur

Het verschil tussen de uitvoeringen van de Peugeot 308 lijkt hem meer in afwerking dan uitrusting te zitten. De Allure heeft bijvoorbeeld een fraaier en deels met stof bekleed dashboard en de GT allerlei sportieve snuisterijen, maar voor echte luxe moet je toch nog de knip trekken. Het is daarom des te jammerder dat je niet ‘gewoon’ een eenvoudige uitvoering wat kunt aankleden met wat optiepakketjes, maar helaas. Mijn exacte keuze is daarmee wel wat lastig te maken, want ik twijfel tussen de twee uitersten en het hangt dus volledig van het budget af. Een dikke GT met panoramadak en Focal-audio is uiteraard de meest begeerlijke 308, maar dan hebben we het wel ineens over een auto van €43.573. Zit dat er niet in, dan ga ik voor de absolute basisversie omdat daar prima mee te leven valt. Ik kies in alle gevallen ook voor de basiskleur en probeer in het geval van de Style alleen nog een setje andere wielen van de dealer los te peuteren, want zwarte hoepels hoef ik écht niet.