De Mercedes-Benz EQC is nooit een heel groot succes geworden, maar met een volledig nieuwe en volledig elektrische GLC probeert Mercedes het nu opnieuw in dit segment. Bij het aankleden van de auto moet je goed opletten, want de GLC wordt al heel snel heel veel duurder.

Mercedes-Benz GLC 400 4Matic Business Solution - €72.642

Als je nog twijfelde of autofabrikanten elkaar wel goed in de gaten houden, hoef je alleen maar te kijken naar wat er afgelopen september op de IAA in München gebeurde. Vlakbij elkaar presenteerden BMW en Mercedes daar twee regelrechte rivalen met opmerkelijk gelijke specificaties. Net als de BMW iX3 is de nieuwe elektrische Mercedes-Benz GLC – niet te verwarren met gelijknamige, maar niet gelijkvormige reguliere GLC – een volledig elektrische SUV op een geheel nieuw platform. Beide auto’s worden gepresenteerd in een dikke en krachtige vorm – 40 xDrive bij BMW, 400 4Matic bij Mercedes – en waar de BMW 469 pk heeft, gooit Mercedes zelfs 489 pk in de strijd. De BMW wint het trouwens wel als het gaat om accucapaciteit, snelladen en actieradius, maar met 94 kWh, 330 kW DC-laden en tot 715 kilometer bereik hoeft de GLC zich allerminst te schamen.

Dat brengt ons meteen bij een opmerkelijk feitje over de prijslijst van de GLC, want voor die maximale 715 kilometer moet je bijbetalen. Voor €72.631 krijg je ‘maar’ 673 kilometer in wat wel de motorversie en uitvoering met de maximale actieradius is, maar niet het absoluut maximale. Daarvoor moet je namelijk nog onder ‘Speciale modellen’ voor de ‘Long Range Editie’ kiezen. Dat drijft de prijs op met €3.461 en brengt als voornaamste ingrediënt het Techniekpakket met achterasbesturing en Airmatic-luchtvering. Dat techniekpakket kost los €2.891, maar wordt in het Long Range-pakket aangevuld met 19-inch lichtmetaal met banden met geoptimaliseerde rolweerstand.

Deurgrepen

Standaard staat de GLC gewoon op stalen veren en doet hij het zonder vierwielbesturing, maar krijgt de auto trouwens wel alsnog 19-inch lichtmetaal mee met ‘normale’ banden. Voor het uiterlijk zijn er zoals te doen gebruikelijk bij Mercedes verschillende smaken, al blijft het voorlopig bij ‘Avantgarde’ (standaard) en ‘AMG’. Laatstgenoemde heeft afwijkende bumpers, terwijl de Business Solution Luxury eigenlijk alleen door zijn anders gevormde 19-inch wielen van de reguliere Business Solution verschilt. Chroom rond de zijruiten is standaard en privacy glass ook, al kun je dat als optie zonder meerprijs apart laten verwijderen. De verlichte grille is trouwens niet standaard, maar ook wat smaakgevoelig. Opvallend is dat de GLC veel vaker traditionele deurgrepen heeft dan de eveneens nieuwe CLA. Die lage auto krijgt bij de kleinste wijziging in uitrusting vrijwel direct de automatisch wegklapbare deurgrepen met keyless entry-functie, bij de GLC moet je daar meer je best voor doen en meer geld voor betalen.

De Luxury heeft die grepen bijvoorbeeld ook niet, maar is met €73.852 ook niet veel duurder. Behalve die andere wielen krijgt hij ook kunstlederen bekleding, een uitbreiding voor het MBUX-infotainment en een ‘memorypakket’ voor de altijd elektrisch verstelbare stoelen. De deels stoffen bekleding van de standaardversie mag er ook best zijn. Echt leer kan ook, maar dan loopt de meerprijs wel in de duizenden euro’s.

Richten we ons weer op de standaarduitrusting, dan is de algehele indruk eigenlijk best positief. Net als de grote rivaal van BMW zit de GLC standaard goed in zijn spullen, met onder meer een groot 14-inch touchscreen, navigatie, een draadloze telefoonlader (1, 2 is optie), adaptieve cruisecontrol, elektrisch inklapbare buitenspiegels, een vast panoramadak, een elektrische achterklep, een achteruitrijcamera en stoelverwarming. Sfeerverlichting zit er standaard niet in, geheugen voor de stoelverstelling dus ook niet en voor keyless entry betaal je zoals gezegd ook bij.

Met dat scherm is trouwens wat bijzonders aan de hand. Standaard heeft de GLC namelijk al een soort passagiersdisplay, maar het is geen touchscreen en in de praktijk kun je hier hooguit een afbeelding naar keuze op tonen. Het ‘Superscreen’ maakt van het standaard aanwezige scherm een touchscreen, terwijl het nog duurdere ‘hyperscreen’ in het geval van de elektrische GLC daadwerkelijk één gigantisch aaneengesloten scherm van nagenoeg het hele dashboard maakt.

Mercedes beidt weliswaar wat losse opties aan, maar dwingt kopers meestal tot het selecteren van een van de pakketten. Wie keyless entry met de verzonken deurgrepen wil, belandt daarmee automatisch bij het Premium Pakket (ja, met spatie) dat de prijs met maar liefst €7.623 opdrijft. Dat gaat wel heel hard … Iets soortgelijks geldt ook voor wie een andere interieurkleur wil bij de basisversie. Dat kan wel, maar brengt dan automatisch ook een heel pakket met onder meer een verlichte grille, het ‘superscreen’ en een hele reeks andere zaken, wat de prijs ook hier met duizenden euro’s doet stijgen. Best jammer, zeker omdat kunstleer in ivoorbeige of beukenbruin eigenlijk maar €182 kost.

De keuze van de auteur

Ik heb oprecht enige moeite met het samenstellen van die nieuwe GLC. Niet alleen omdat ik nog steeds ernstig wennen aan die giga-grille, maar ook omdat veel ogenschijnlijk kleine opties je meteen duizenden euro’s verder van huis kunnen brengen. Zo wil ik in mijn luxe-SUV eigenlijk gewoon geen zwart interieur, maar betekent dat wel onherroepelijk een Advanced Plus Pakket waar ik helemaal niet om heb gevraagd. Als het echt zo bescheiden mogelijk moest, zou ik dus toch maar voor een zwart interieur opteren en ter compensatie een vrolijk en vooral sterk contrasterend kleurtje uitzoeken voor de buitenzijde. ‘Helderblauw’, bijvoorbeeld, waarbij de meerprijs met €980 trouwens ook wel meevalt. De opstap naar de Luxury doet dat ook en is vooral vanwege die geheugenstanden wel prettig.

Ook zou ik zelfs met de hand op de knip ernstig in verleiding komen van het Long Range-pakket. Omdat dat de auto maximaal efficiënt maakt, maar vooral ook omdat luchtvering en achterasbesturing ongetwijfeld net die ingrediënten zijn die van de GLC iets echt bijzonders maken om mee te rijden. Met dat pakket, die kleur en wat kleinigheidjes als uitgebreidere zonnekleppen (echt waar, €60!) en stuurwielverwarming (€315) en het ‘gratis’ verwijderen van het privacy glass komen we dan op €78.657, maar dan zijn we er nog niet. De eerder aangekondigde mogelijkheid om ook bij 400V-laadstations te kunnen snelladen met je 800V-GLC, kost namelijk ook nog even €666 extra. Voor een 22-kW boordlader vraagt Mercedes trouwens ook €666, maar daar zou ik wel zonder kunnen. Met de 400V-optie komen we op €79.322, voor een auto die eigenlijk te bescheiden oogt naar mijn smaak.

Een betere route is dan ook om voor introductie-editie ‘Launch Edition’ te gaan. Die kost € 79.902 maar is dan standaard voorzien van allerlei fijne opties en AMG-aankleding, inclusief meegespoten wielkastranden die best goed staan op de GLC. Zonder meerprijs laat ik niet alleen het donkere glas, maar ook de donkere grille verwijderen, geinig dat dat kan. Nepleer in ‘ivoorbeige’ brengt hier ‘slechts’ verplichte AMG-stoelen met zich mee, want de rest is al standaard. De sierdelen laten we voor €411 dan even in berkenhout uitvoeren en voor de buitenkant ga ik nu voor het wat subtielere, maar toch ook erg bijzondere ‘lavendelzilver’ dat Mercedes ook op de persfoto’s laat zien. Met luchtvering en achterwielbesturing komt het totaal nu op een niet malse €86.364, maar toch voelt dat als een betere deal dan een semi-kaal exemplaar voor 7 mille minder.

Bij grote rivaal BMW iX3 was ik overigens een stuk goedkoper uit. Dat heeft absoluut deels te maken met de opties die bij BMW simpelweg niet beschikbaar zijn, zoals luchtvering en achterwielbesturing. Het scheelt echter ook een stuk dat BMW je niet meteen tot grote pakketten 'dwingt', maar iets meer vrijheid geeft in het aankleden van een relatief bescheiden exemplaar.