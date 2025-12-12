Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Bij de duurste laadpaal van Nederland ben je €100 meer kwijt dan bij de goedkoopste

Blijven opletten

14
Laadpaal opladen blokkeren
Jan Lemkes

Het is niet altijd duidelijk wat je voor stroom betaalt bij een openbare laadpaal, maar de verschillen blijken gigantisch. Het verschil kan voor één volle accu zelfs zomaar €100 zijn, blijkt uit onderzoek.

Het zou erg prettig zijn als je bij iedere openbare laadpaal gewoon direct kon zien hoeveel je per kWh betaalt, maar dat is helaas nog lang niet het geval. Wel kun je de bedragen vaak in een app zien, maar de meeste mensen houden uit tijdgebrek of gemak waarschijnlijk gewoon de laaddruppel tegen de paal zonder eerst de prijs te bekijken. Als particulier kun je dat toch echt beter niet doen, blijkt uit onderzoek van Independer. Dat viste alle laadpaaltarieven van Nederland per gemeente boven water, uitgaande van zogenaamde ad hoc-prijzen. Dat is wat je betaalt zonder vooraf een abonnement of een specifieke laadpaal aan te vragen, gewoon door je pasje tegen de paal te houden dus.

Prijsverschillen per gemeente

Independer rekent in het onderzoek in ‘volle accu’s’ van 75 kWh. Best een flinke batterij dus, maar deel de genoemde bedragen dus gerust door 75 om een kWh-prijs te krijgen. Er werd louter gekeken naar reguliere laadpalen. Snelladers doen dus niet mee, wat het verschil tusen de duurste en de goedkoopste laadpaal des te indrukwekkender maakt. Independer bekeek laadpaaltarieven op gemeenteniveau en op provincieniveau, en lette vooral goed op de verschillen. Brunssum bleek de gemeente met het grootste verschil. Hier betaal je maximaal €1,55 voor een kWh (!), maar kun je na goed zoeken ook voor slechts 34 cent per kWh laden. Onderstaande kaart toont de grootste en kleinste verschillen in een overzicht.

Bron: Independer 

Gemiddelde prijs per gemeente

De gemiddelde prijs voor een kWh verschilt logischerwijs ook flink per gemeente, al is het dus altijd zaak om vooral goed naar de prijs per specifieke laadpaal te kijken. Onderstaande kaart toont voor het overzicht toch de gemiddelde prijs per gemeente voor een volle batterij van 75 kWh.

Bron: Independer 

De top 10 duurste gemeenten van Nederland om je auto op te laden is als volgt:

  1. Súdwest-Fryslân (Friesland): € 58,99 voor een volle batterij
  2. Scherpenzeel (Gelderland): € 50,36 voor een volle batterij
  3. Heemstede (Noord-Holland): € 50,36 voor een volle batterij
  4. Woudenberg (Utrecht): € 50,36 voor een volle batterij
  5. Culemborg (Gelderland): € 47,34 voor een volle batterij
  6. Breda (Noord-Brabant): € 47,34 voor een volle batterij
  7. Eindhoven (Noord-Brabant): € 47,34 voor een volle batterij
  8. Loon op Zand (Noord-Brabant): € 47,34 voor een volle batterij
  9. Dongen (Noord-Brabant): € 47,34 voor een volle batterij
  10. Dordrecht (Zuid-Holland): € 47,34 voor een volle batterij

Per provincie

Met al die gigantische prijsverschillen kun je je afvragen wat de gemiddelde prijs per provincie nog zegt, maar voor de zekerheid keek Independer hier toch naar. Zeeland bleek gemiddeld de duurste provincie om je auto op te laden, in Limburg ben je gemiddeld het goedkoopste uit.

Bron: Independer 

14 Bekijk reacties
Elektrische Auto

Lees ook

Nieuws
Alfa Romeo Junior Sport Speciale

Alfa Romeo Junior Sport Speciale is de opstap naar de Veloce

Nieuws
Nissan Ariya

Nissan Ariya enorm in de aanbieding: €7.500 eraf!

Nieuws
Skoda Elroq & Kia EV3

Skoda Elroq of Kia EV3: welke wordt de koning van de Nederlandse automarkt

Nieuws
Californië laadpaal Cybertruck Ferrari 456 Venice Rivian

Californië wil ook 'kilometerheffing'

Nieuws
Nissan Sentra

Is het keerpunt bereikt? 'Internationale vraag naar auto's met verbrandingsmotor neemt weer toe'

Lezersreacties (14)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.