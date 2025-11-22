Audi Q5 SUV e-hybrid quattro 220 kW Pro Line - € 65.990

‘Goedkoop’ is heel relatief in autoland, maar met een vanafprijs van €65.990 is de nieuwe Audi Q5 in vergelijking met veel concurrenten tenminste niet duur. Een BMW X3 is er bijvoorbeeld vanaf dik €68.000 en voor een plug-in hybride Mercedes-Benz GLC moet je zelfs minimaal €75.850 meebrengen. De Volvo XC60 is met een vanafprijs van €61.995 wel iets voordeliger, maar veel scheelt het niet. Bovendien stamt de Volvo in feite uit 2017, terwijl de Audi helemaal gloedhagelnieuw is. Een goed begin is er dus alvast voor die Q5.

Uiteraard zijn de voordeligste versies van de auto’s in dit segment in Nederland allemaal plug-in hybrides. De Audi Q5 is hier zelfs alleen maar als zodanig leverbaar en heeft ook altijd quattro-vierwielaandrijving. Wel kun je kiezen uit vermogens van 220 kW (299 pk) of 270 kW (367 pk), die bij gebrek aan een aparte typeaanduiding ook echt met behulp van die vermogens worden omschreven. De snellere versie is meteen een S Edition Competition, kost daarmee minimaal €74.990 en zal voor de meeste kopers vermoedelijk niet nodig zijn, zeker omdat je met (bijna) 300 pk niets te klagen hebt. De elektrische actieradius bedraagt bij de basisversie 100 kilometer, keurig dus.

Die basisversie heet in Nederland ‘Pro Line’ en is één van de drie beschikbare uitvoeringen voor de 220-kW versie. Na de Pro Line volgt voor €67.990 de Advanced Edition, daarboven staat de S Edition met €69.990. Het verschil tussen de drie zit hem in de eerste plaats in uiterlijkheden. De Advanced heeft al andere wielen, lichtgrijze accenten in de bumpers en hoogglans grijze wielkastranden. De S-line krijgt groter lichtmetaal, unieke bumpers en een sportief aangekleed interieur. Zo is het stuurwiel bij de ‘S’ aan boven- en onderzijde afgeplat, terwijl de overige varianten gewoon een rond stuur hebben.

Wat betreft uitrusting zit het grote verschil tussen de Pro en de andere twee versies in het feit dat de Advanced en de S standaard zijn voor zien van het Tech-pakket. Dat brengt onder meer uitgebreidere en fraaiere led-koplampen en -achterlichten (nog zonder matrix), koplampsproeiers en een uitgebreid spiegelpakket met onder meer automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels. Het Tech-pakket kost normaliter €1.990, vrijwel precies het verschil tussen de Pro en de Advanced die het standaard heeft. Tijdelijk is ‘Tech’ echter in de aanbieding voor €990, zodat een basisuitvoering met dit pakket toch nog goedkoper is dan een Advanced. Bij de Advanced en de Pro kun je overigens tijdelijk voor €990 juist Tech Plus met onder meer matrix-led krijgen, dus het is niet zo dat er hoger in het aanbod geen voordeel te halen valt.

De basis-Q5 is voor omstanders vrij eenvoudig als zodanig herkenbaar, al speelt de uni-witte lak daar wel een grote rol in. De wat simpele lichtsignatuur in de koplampen en vooral de niet oplichtende balk tussen de achterlichten geven echter al weg dat er hier wat beknibbeld is, al is dat natuurlijk geen schande. De standaardwielen meten 18-inch en gestroomlijnd van vorm en omdat de Q5 standaard aluminium raamlijsten en dito dakrails heeft, ziet hij er toch meteen keurig uit. Zeker in een andere kleur.

Het interieur mag er ook best zijn. De stoelen zijn standaard bijvoorbeeld voorzien van lederen bekleding, al gaat het om de wat wonderlijke combinatie van echt leer (middenbanen) en kunstleer (de rest). Een elektrisch verstelbare lendensteun is standaard, de rest van de stoelverstelling gaat handmatig. Stoelverwarming zit er dan wel weer altijd op en de strakke combinatie van een groot digitaal instrumentarium en een nog groter touchscreen is helemaal standaard. Dat geldt ook navigatie, een aardig audiosysteem met subwoofer, een achteruitrijcamera, parkeersensoren, interieurvoorverwarming, climatecontrol met 3 (!) zones, adaptieve cruisecontrol en een elektrische achterklep.

De standaarduitrusting van de Audi Q5 is dus gewoon keurig en laat nergens steken vallen die wij in de categorie ‘onacceptabel’ zouden plaatsen, hoewel de handmatig verstelbare stoelen en het ontbreken van keyless entry daar wel tegenaan schurken. Ook los daarvan blijft er uiteraard genoeg te wensen over. Zo biedt Audi voor vrijwel iedere standaard functie één of meerdere uitbreidingen aan. Denk daarbij aan de ledverlichting, maar zeker ook aan het MMI-infotainment, de stoelen of rij-assistentie. Hoewel steeds meer van die opties onderdeel zijn van een pakket, zijn er ook nog altijd een heleboel losse opties. Dat betekent dat je goed moet opletten bij het samenstellen van zo’n Q5. Zo staat er in de AutoWeek-testgarage momenteel een exemplaar van €91.650 met vrijwel alle opties, maar zónder een geheugenfunctie voor de elektrisch verstelbare stoelen. Dat is te allen tijde een optie van €250, die hier kennelijk niet is meegenomen. Ook is het goed om de kleine lettertjes goed in de gaten te houden. Zo leveren de usb-poorten standaard maar 15 watt, en krijg je pas snellere laders (voor laptops) als je voor het pakket ‘MMI Experience Pro’ van €2.875 gaat. Dat tikt aan.

De keuze van de auteur

Het samenstellen van een auto van dit kaliber is niet iets dat je in tien minuten doet. De kans dat mijn configuratie in de praktijk toch sterk zal afwijken van wat hier nu volgt, is dan ook levensgroot. Na het bestuderen van de prijslijst denk ik echter dat ik met inachtneming van enige redelijkheid bij een Advanced zou uitkomen. Die oogt toch duidelijk meer ‘af’ dan een Pro en heeft bovendien standaard het aantrekkelijke Tech-pakket. De S Edition ziet er weliswaar nog dikker uit, maar is ook flink duurder. Bovendien zou ik desnoods bijbetalen om dat afgeplatte driesspaaksstuur en de zwarte hemelbekleding níet te hebben.

Binnen de huidige aanbiedingen zou ik ‘mijn’ Advanced dan ook nog aanvullen met Tech Plus. Voor de normale prijs van €2.990 zou ik dat pakket vermoedelijk laten schieten, al is het erg jammer dat keyless entry alleen mogelijk is in combinatie met dit (dan) erg prijzige pakket. ‘Districtgroen metallic’ (€1.330) lijkt me uit het nog enigszins betaalbare standaardkleuren-aanbod wel leuk, waarbij het voor €425 ook best geinig is om de wielkastranden en onderranden van de bumpers in deze kleur te laten uitvoeren. Voor €1.810 gaan er bovendien nog 20-inch wielen tegenaan. Het is zeker niet mijn gewoonte om zoveel geld aan wielen uit te geven, maar deze maat vult de wielkast aardig en de vijfspaaks en geheel zilverkleurige hoepels geven mijn verder vooral chic uitgevoerde Q5 toch nog een sportief tintje.

De keuze voor een prachtig beige interieur is zowaar gratis en dat is maar goed ook, want nu is het tijd om een hand voor de ogen te doen en blind doch met beleid opties aan te gaan vinken. Ik opteer voor een telefoon-uitbreiding die standaard had moeten zijn (€365), voor het panoramische schuifdak (€1.795), voor het verwijderen van de typeaanduiding (gratis) en voor elektrisch verstelbare voorstoelen met de extra-optionele geheugenfunctie (€925+250). Als beter en vooral fraaier alternatief voor privacy glass gaan er nog zonneschermpjes tegenaan (€220). Voor verdere verfraaiing zorgen de houten sierlijsten (€280) en sfeerverlichting (€365). Dan resten nog ‘slechts’ twee dure opties waar ik over twijfel. De eerste is een pakket met meer actieve rij-assistenten, de tweede de adaptieve luchtvering. Luchtvering maakt van een fijne auto doorgaans een heerlijke auto, dus die €1.995 zou er vermoedelijk (maar pas na twee proefritten) ook nog bij komen. Voor ‘Adaptive Cruise Assist Plus’ betaal je in theorie €845, maar ben je in de praktijk veroordeeld tot Tech Pro en een prijsverhoging van nog eens €2.500. Dit laten we dus toch maar gaan, want zelf sturen heb ik nog nooit als vervelend ervaren. ‘MMI Experience Pro’ laat ik om vergelijkbare redenen ook schieten, want het is me vooral te doen om het Bang & Olufsen-audiosysteem maar drijft de prijs met een wel erg forse €2.875 op.

Dat kunnen we er niet bij hebben, want de door mij samengestelde Q5 kost ook zonder die opties €78.758. Zo gaat dat, in Audi-land …