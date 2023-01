Bestverkochte auto van Japan is hier onbekende

De ene automarkt is de ander niet en dus spiekt AutoWeek maar wat graag over de grens om te zien wat zich daar allemaal afspeelt. Ditmaal zakken we af naar Japan om de bestverkochte auto van het land onder de loep te nemen. Dat is hier namelijk een compleet onbekende auto.

In Nederland was de Peugeot 208 met afstand de populairste auto van 2022. Ook in Japan is de Peugeot 208 te koop, maar daar is het zeker niet het bestverkochte model. Dat is namelijk een auto die we in Nederland helemaal niet kennen. Sterker nog, buiten Japan wordt het model niet eens verkocht. We hebben het over de even hoekige als kleine Honda N-Box.

Wie het nieuws op AutoWeek.nl op al even op de voet voegt, heeft Honda's N-Box ongetwijfeld al een of meerdere keren voorbij zien komen. We schreven zowel over de eerste generatie, over de 'coupéversie' ervan en over de in 2017 gepresenteerde en in 2020 gefacelifte tweede generatie. De Honda N-Box is een uitstekend voorbeeld van een kei-car: hij meet op een haar na 3,4 meter in de lengte en heeft een 658 cc kleine driecilinder onder de kap die zowel zonder als met turbo is te krijgen. Meer typische kei-car-ingrediënten: hij is er ook met vierwielaandrijving!

Auto's die in de kei-klasse vallen genieten van fiscale voordelen en zijn tegen minder enorme bedragen te verzekeren en dus is het niet gek dat dergelijke kei-cars op behoorlijk wat klandizie kunnen rekenen. Dat merkt vooral Honda. De Honda N-Box vond vorig jaar namelijk maar liefst 202.197 nieuwe eigenaren in Japan en daarmee was het niet alleen de best verkochte kei-car, maar ook de best verkochte personenauto van het land. Dat zijn er een heleboel en tevens aanzienlijk meer dan de 188.940 stuks die er in 2021 van werden verkocht. Toch liggen de N-Box-verkopen nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. In 2019 verkocht Honda namelijk maar liefst 253.500 stuks van de N-Box.

De Honda N-Box is overigens al jaren mateloos populair. Al in zijn eerste volle verkoopjaar (2012) was het de bestverkochte kei-car en die titel heeft het tot en met 2022 slechts één keer moeten missen. Van 2017 tot en met 2020 was de N-Box tevens de bestverkochte auto van Japan. In totaal heeft Honda al 2.301.195 N-Box'en verkocht. Overigens is de N-Box heus niet Honda's enige kei-car. Het verkoopt er onder meer de N-WGN, de N-VAN, de N-One en tot voor kort ook de speelse S660.