Bestuursvoorzitter: 'FCA blijft zelfstandig'

John Elkann, bestuursvoorzitter van FCA én Ferrari, doet tijdens de Monterey Car Week een opvallende uitspraak. Fiat Chrysler Automobiles zou onafhankelijk willen blijven en is dus niet meer op zoek naar een fusiepartner. Ook deed Elkann een boekje open over Ferrari’s toekomst.

FCA blijft open staan voor samenwerkingen met andere autobouwers, maar houdt vast aan een zelfstandige toekomst. Dat is volgens Reuters wat John Elkann zegt over het veelbesproken fusie-onderwerp, een thema dat in mei tot een hoogtepunt kwam na een bod van Renault. Nu de vrijage met het Franse staatsbedrijf op de klippen is gelopen, is FCA kennelijk niet langer naarstig op zoek naar een nieuwe fusiepartner. CEO Manley zou vorige maand, bij de presentatie van de kwartaalcijfers, iets soortgelijks hebben gezegd.

Hiermee is er sprake van een voorzichtige koerswijziging, want eerder was FCA ogenschijnlijk met grote haast op zoek naar een fusiepartner. Behalve met Renault is er bijvoorbeeld ook al met Volkswagen geflirt.

In Monterey draait (bijna) alles om dure en exclusieve auto’s, dus heeft Elkann het ook over ‘zijn’ Ferrari. Dat wil zijn productportfolio uitbreiden met toegankelijke, GT-achtige modellen. De eerste uit die reeks, wellicht een opvolger van de GTC4Lusso, wordt in november gepresenteerd. In 2022 moet 40 procent van de omzet van dit soort types komen, tegen 32 procent nu. Tegelijkertijd benadrukt de bestuursvoorzitter dat Ferrari zeker niet Porsche achterna wil gaan als het gaat om verkoopvolume en productportfolio. De Italianen zeggen voor wat betreft exclusiviteit op een hoger plan te willen staan en daar hoort een gamma met relatief bereikbare SUV’s en viercilinder instapmodellen zeker niet bij. Aldus Elkann.

Overigens is de 43-jarige Elkann een heuse nazaat van de legendarische Agnelli-familie. Hij is dan ook CEO van Exor, de holding die de belangen van die familie vertegenwoordigt. Hoe de 'Fiat-familie' precies in elkaar zit, lees je hier en hier.