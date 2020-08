Besturn B70 is geen Mazda 6 meer

Besturn is een van de merken van de Chinese fabrikant First Auto Works (FAW). Het merk heeft een hagelnieuwe derde generatie van zijn B70 naar voren geschoven. Van die liftback laat Besturn nu een eerste set exterieurfoto's zien. In de vormgeving van de koplampen nemen we designinvloeden van auto's als de CT5 en CT6 van Cadillac waar. Daarnaast heeft de derde generatie van de B70 een opvallende knik in z'n schouderlijn en in de portieren verzonken deurgrepen. Officieel beeldmateriaal van de achterzijde en het interieur is nog niet beschikbaar.

Hoewel uitgebreide technische specificaties nog niet zijn vrijgegeven, is wel bekend dat de nieuwe B70 op een volledig nieuwe basis van moederbedrijf FAW staat: het FMA-platform. Dat is vrij opvallend. De in 2006 gepresenteerde eerste generatie B70 was namelijk technisch volledig gebaseerd op de eerste generatie van de Mazda 6 (foto's 7 en 8). Die door designhuis Italdesign ontworpen auto werd in 2012 gefacelift (foto's 9 en 10) en moest het in die hoedanigheid tot 2014 uitzingen.

2014 was dan ook het jaar waarin Besturn de tweede, ditmaal door niemand minder dan Giorgetto Giugiaro getekende generatie B70 aan de Chinese automarkt voorstelde (foto 11). Ook die auto was onderhuids een Mazda 6, maar ditmaal mocht de Chinese autobouwer het platform en de motoren tweede generatie van de Japanse middenklasser gebruiken.

De nieuwe B70 komt nog dit jaar op de Chinese automarkt en zal onder meer ook in Rusland in de verkoop gaan. Naar Nederland komt de auto niet.