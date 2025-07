De NSU Prinz 4 als eerste auto. Neem ons even mee voor de jongere lezer. Wat was het precies?

“Dat was een compacte Duitse auto met een luchtgekoelde 600-cc tweecilinder motor die achterin lag. Dertig pk sterk, maar lekker licht gebouwd waardoor hij prima uit de voeten kon met dat vermogen. De ontwerpers lieten zich inspireren door de Chevrolet Corvair uit die tijd. De auto was rondom voorzien van een mooie chroomstrip en op het midden van het stuurwiel zat een verchroomde claxonring. Dat vond ik erg stoer staan. Een typisch Amerikaans ontwerp dus, maar dan in een kleine Europese verpakking.”

Uw automobiele carrière is dus begonnen met zo’n kleine NSU. Hoe kwam u bij die auto terecht?

“Na heel veel brommers werd het tijd voor een auto. Een handelaar in Hengelo had deze blauwe NSU Prinz 4 te koop staan voor 2.400 gulden met zo’n 80.000 kilometer op de klok. De NSU was toen vijf jaar oud en had een scheur in de carrosserie linksachter. Verder was hij in prima staat, dus dit moest ‘m worden. We praten over 1968. Toen was ik 22 jaar oud. De slogan van de Prinz 4 luidde ‘Fahre Prinz und du bist König’ en dat verwoordt exact wat ik destijds voelde. Met je eerste auto ben je de koning te rijk en dat gevoel wordt later, met welke auto dan ook, nooit meer geëvenaard.”

Bepakt en bezakt zette u koers richting Joegoeslavië met de NSU. Dat was bepaald geen voor de hand liggende vakantiebestemming.

“Dat kun je wel stellen, maar een beetje avontuur gingen wij niet uit de weg. De eerste vakantie met mijn toenmalige liefje Letty gingen we doodleuk op de Zündapp naar Zwitserland. Met de NSU reden wij twee jaar later via het Gardameer, Split en Mostar naar Sarajevo, 4.249 kilometer in achttien dagen. Dat doe je gewoon als je jong bent. Over de terugreis deden we drie dagen. Onderweg hebben we de Grossglocknerpas aangedaan. Dat ging de NSU niet in de koude kleren zitten. Steeds een stukje rijden en dan weer een poosje laten afkoelen.”

Van die vakantie heeft u een uitgebreid reisverslag met schitterende foto’s. Wat staat u nog het meeste bij?

“Mijn vader had ooit een oud Amerikaans legertentje op de kop getikt en dat hadden wij meegenomen voor onze reis. Achteraf was het misschien niet zo handig om dat ding mee te nemen naar Joegoslavië. Er stond met grote letters ‘USA Army’ op. Gelukkig heeft niemand er wat van gezegd. In Makarska kwamen we per ongeluk op een jongerencamping terecht. Werden we om zeven uur ‘s ochtends ruw gewekt door Wooly Bully van Sam the Sham & The Pharaohs dat uit de luidsprekers op het campingterrein galmde. In die tijd waren voorzieningen soms in het geheel afwezig. Geen toiletten, geen restaurant en geen beheerder. Een plek voor je tentje en dat was het wel. Je kreeg niets, maar het kostte ook bijna niets. Dat was het voordeel. In Mostar liet de NSU het één keer afweten. Hij wilde niet meer starten na een flinke regenbui. Van een campinggast kregen we de tip om de motorkap een poosje open te zetten. En warempel, na een uurtje zonnebaden sloeg het tweepittertje zonder gemor weer aan. Het bleek uiteindelijk een heel betrouwbare metgezel.”

Wat is er uiteindelijk gebeurd met de auto?

“In anderhalf jaar tijd heb ik er ruim 20.000 kilometer opgezet. Het werd tijd voor iets nieuws. Ik was erg gecharmeerd van een tweedehands rode NSU 1000 die stond te pronken bij de dealer. Mijn collega nam de Prinz 4 over en ik schafte de grotere 1000 aan. Met die sterke vierpitter kon je zomaar 130 kilometer per uur rijden. Dat was lekker vlot, maar op die snelheid was het geluid aan boord niet te harden. Het waren andere tijden.”

Bert Doldersum • Bouwjaar 1946 • Woonplaats Almelo • Beroep gepensioneerd onderwijzer • Eerste auto NSU Prinz 4 uit 1963 • Gekocht voor 2.400 gulden • Droomauto Toyota RAV 4

