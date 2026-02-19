Maak kennis met de fonkelnieuwe Audi RS5 Limousine en RS5 Sedan. Dankzij plug-in hybride techniek weet de nieuwe Audi RS5 de door strenge emissienormen gegeven doodsteek te overleven, maar hij wordt er wel loodzwaar van.

Highlights Audi RS5

Eerste plug-in hybride Audi RS

510 pk sterke V6 en 177 pk elektromotor

Veel sterker, maar ook véél zwaarder dan voorganger

Tot 84 kilometer elektrisch bereik

Je moet wat als autofabrikant. Machtige pk-knallers verliezen steeds vaker een of meerdere cilinders en krijgen er plug-in hybride elektrokracht voor terug. Zonder dergelijke oplossingen is er geen toekomst voor AMG's, M's en RS'en met benzinemotor. De BMW M5 is een loodzware plug-in hybride en ook de Mercedes-Benz C 63 S E Performance combineert benzinekracht met door een accupakket gevoede elektro-pk's. Nu moet ook de Audi RS5 eraan geloven. De nieuwe Audi RS5 Avant en RS5 Limousine - feitelijk de directe opvolgers van de RS4 Avant en A5 Sportback - zijn oppermachtige plug-ins. In tegenstelling tot bij concurrent C63 AMG S E Performance heeft een groot deel van de aandrijflijn in ieder geval op papier nog een bekend karakter.

Bij Mercedes-AMG moest de achtcilinder voor de C63 S E Performance plaatsmaken voor een viercilinder, een elektromotor en een relatief kleine accu met een capaciteit van 6,1 kWh. In wild geboetseerde neus van de nieuwe Audi RS5 ligt net als in de directe voorgangers ervan 'gewoon' weer een 2,9 V6. Dankzij twee turbo's levert die zescilinder 510 pk. Daarmee is de benzinemotor al 60 pk sterker dan het exemplaar in de vorige RS4 en RS5. De 2.9 V6 krijgt bijval van een 177 pk sterke elektromotor. Dat elektromechanische samenspel levert de nieuwe Audi RS5 een systeemvermogen op van 639 pk en 825 Nm. Concreet: de plug-in hybride Audi RS5 is bijna 190 pk sterker dan zijn voorgangers.

Snel en zwaar

Veel meer vermogen betekent vaak ook veel betere prestaties. In rechte lijn is de nieuwe Audi RS5 dan ook rapper dan de RS4 en RS5 die hij vervangt, al is de winst niet enorm. De nieuwe RS5 heeft aan 3,6 seconden in plaats van 3,9 tellen genoeg om vanuit stilstand de 100 km/h te bereiken. Daar speelt het gewicht van de RS5 rol in. De elektromotor en de accu leveren de Audi RS5 Limousine en RS5 Avant wagengewichten op van achtereenvolgens 2.355 en 2.370 kilo. Om dat in perspectief te zetten: de nieuwe RS5 Avant is 650 kilo (!) zwaarder dan de laatste RS4 Avant. De RS5's zijn ook ruim 240 kilo zwaarder dan de plug-in hybride C 63 S E Performance-modellen. De topsnelheid van de Audi's RS5 is standaard afgeregeld op 250 km/h, maar is tegen bijbetaling te vermogen naar 285 km/h. Schakelen gaat met een achttraps automaat. Dat is een exemplaar met koppelomvormer. Via de transmissie vindt het vermogen zijn weg naar een differentieel dat de krachten over de voor en achteras verdeelt. In Dynamic mode gaat volgens Audi het gros van het vermogen naar de achterwielen.

Natuurlijk is ook dat hogere gewicht te verklaren. Waar de Mercedes-AMG C63 S E Performance een kleine 6,1 kWh accu hebben, hebben de Audi's RS5 een aanzienlijk grotere elektrische longinhoud. Het accupakket in de nieuwe RS5 heeft een capaciteit van netto 22 kWh (bruto: 25,9 kWh). Meer dan de AMG moet de RS5 ook een substantieel van zijn kilometers elektrisch kunnen afleggen. Het elektrisch bereik is vastgesteld op 84 kilometer.

Kleintje RS6 Avant

De nieuwe Audi's RS5 ogen zo mogelijk nog dikker dan de modellen die ze vervangen. Ze zijn rondom voorzien van heftig bumperwerk en zijn aanzienlijk breder dan de reguliere versies. De uitgebouwede wielkasten maken ze zo'n 9 centimeter breder. Dat is niet voor niets. Ze moeten 20- tot 21-inch wielen huisvesten. Achter die wielen houdt zich standaard flinke stalen remschijven schuil. Voor hebben ze een diameter van 42 centimeter. Achter zijn ze 40 centimeter groot. Optioneel zijn keramische remschijven te krijgen. Die zijn nóg groter: voor meten die 44 centimeter, achter 41 centimeter. De voor- en achteras zijn specifiek voor de RS5 ontwikkeld. Speciale RS-dempers moeten de RS5 zowel 'heel comfortabel' als plankhard maken, aldus Audi.

Een uitbundig hekwerk met grof gaaswerk domineert het vooraanzicht terwijl de immense diffuser met daarin twee gigantische ovale stortkokers. De lichtsignatuur aan zowel voor- als achterzijde is instelbaar, er kan onder meer voor een finish-vlagpatroon gekozen worden. De beglazing van de lichtunits van de Matrix-ledkoplampen zelf zijn donkerder.

Voor wie de Audi RS5 om onverklaarbare reden niet dik genoeg vindt, kan straks voor het Audi Sport-pakket gaan. Dat brengt specifiek bumperwerk, speciaal 21-inch lichtmetaal, een RS-sportuitlaat en de tot 285 km/h verhoogde topsnelheid naar de RS5, evenals een reeks Serpentine-groene en koperkleurige accenten.

De Audi RS5 Limousine kost in Duitsland minimaal €106.200, de RS5 Avant wisselt er voor €107.850 van eigenaar. We verwachten dat de RS5 in Nederland geen koopje is, al bestaat de kans dat hij door zijn op papier gunstige CO2-uitstoot - het is immers een plug-in hybride - en voor een auto van dit kaliber relatief vriendelijk prijskaartje krijgt.