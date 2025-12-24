Beperkt verkeer op drie Limburgse bruggen om metaalmoeheid

Op drie bruggen over het Julianakanaal bij de Limburgse plaatsen Illikhoven, Roosteren en Echt gelden vanaf woensdag beperkingen voor vrachtverkeer betreffende het maximumgewicht, meldt Rijkswaterstaat (RWS).

Onderzoek van RWS heeft uitgewezen dat er sprake is van "vermoeiing van het staal" van de bruggen. "Door het beperken van gewicht kunnen de bruggen veilig gebruikt blijven worden door het overige verkeer", aldus Rijkswaterstaat.

Bij Echt is geen transport boven de 50 ton toegestaan. Bij Roosteren zijn geen vrachtwagens of landbouwvoertuigen zwaarder dan 3,5 ton toegestaan en bij Illikhoven kan verkeer tot maximaal 50 ton via het midden van de brug rijden.

De bruggen zijn gebouwd in 1963 en 1965 met een voorziene levensduur van honderd jaar. Doordat het verkeer intensiever en zwaarder is geworden dan destijds het geval was, slijten de bruggen ook sneller. Elk jaar inspecteert RWS daarom alle bruggen visueel en elke zes jaar vindt er een uitgebreid onderzoek plaats.