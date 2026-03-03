De onrust in het Midden-Oosten laat zijn sporen op diverse vlakken na. Ook aan de pomp. De brandstofprijzen zijn al gestegen en het ligt in de lijn der verwachting dat die de komende dagen blijven stijgen.

De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs van een liter Euro 95 (E10) is dinsdag met 3,3 cent gestegen naar €2,32, zo blijkt uit data van consumentencollectief United Consumers. Gisteren lag die nog op €2,29. Diesel is nog duurder geworden. De GLA van een liter diesel is met 9,5 cent toegenomen naar €2,19.

De prijsstijging lijkt het directe gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Zoals altijd geldt dat je de GLA veelal aan de snelweg betaalt. Het is vaak mogelijk om lokaal goedkoper te tanken.