Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Benzineprijzen nu al gestegen door onrust in Midden-Oosten

Verdere stijging verwacht

8
Tanken, tankstation (ANP)
Lars Krijgsman

De onrust in het Midden-Oosten laat zijn sporen op diverse vlakken na. Ook aan de pomp. De brandstofprijzen zijn al gestegen en het ligt in de lijn der verwachting dat die de komende dagen blijven stijgen.

De onrust in het Midden-Oosten laat zijn sporen op diverse vlakken na. Ook aan de pomp. De brandstofprijzen zijn al gestegen en het ligt in de lijn der verwachting dat die de komende dagen blijven stijgen.

De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs van een liter Euro 95 (E10) is dinsdag met 3,3 cent gestegen naar €2,32, zo blijkt uit data van consumentencollectief United Consumers. Gisteren lag die nog op €2,29. Diesel is nog duurder geworden. De GLA van een liter diesel is met 9,5 cent toegenomen naar €2,19.

De prijsstijging lijkt het directe gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Zoals altijd geldt dat je de GLA veelal aan de snelweg betaalt. Het is vaak mogelijk om lokaal goedkoper te tanken.

8 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Veerboot ferry

‘Veerboten zijn in havensteden veel vervuilender dan auto’s’

Nieuws
Mazda CX-6e

Mazda CX-6e: nieuwe elektrische SUV nauwelijks duurder dan Mazda 6e

Nieuws
Volkswagen ID Era 9X

Meer knoppen? Deze nieuwe Volkswagen is juist tot het dak volgeperst met schermen

Nieuws
Tesla giga berlijn berlin

Tesla’s fabriek in Berlijn krijgt mogelijk Semi, Optimus of Cybercab

Nieuws
occasiondubbeltest Tesla Model 3 vs Polestar 2

Duizenden autobedrijven riskeren importverbod vanwege nieuwe regels rond batterijrecycling

Lezersreacties (8)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.