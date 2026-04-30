Tanken in de VS (ANP)
 
Benzineprijs op nieuwe recordhoogte: historisch dieptepunt

Tanken met tranen

Lars Krijgsman
41

Benzine is duur. Heel duur. Bijna dagelijks bereikt de prijs van benzine een nieuw record. Vandaag is er weer een mijlpaal bereikt: voor het eerst is de adviesprijs van een liter benzine door de grens van €2,60 per liter gebroken.

Niet eerder was benzine zo duur als vandaag. Uit cijfers van consumentencollectief United Consumers blijkt dat de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter benzine (Euro 95, E10) maar liefst €2,603 bedraagt. Dat is weer 1,5 cent meer dan gisteren. De landelijke adviesprijs van een liter diesel is ook niet mals. Die bedraagt €2,577 per liter. Dat is hoog, maar is geen nieuwe recordprijs. Op 8 april dit jaar becijferde United Consumers voor een liter diesel een adviesprijs van €2,82.

United Consumers berekent de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs op basis van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland: BP, Esso, Shell, Texaco en TotalEnergies. De landelijke adviesprijs komt ook lang niet altijd overeen met de prijs die je aan de pomp betaalt, al is hij wel indicatief voor de torenhoge brandstofprijzen.

Lees ook

Nieuws
Kia Niro Hybrid (facelift, Zuid-Korea)

Vernieuwde Kia Niro alleen als Hybrid: Niro EV en Niro PHEV keren niet terug

Nieuws
ADAC pechhulp Duitsland

Duitse ADAC: ‘Toyota’s opvallend onbetrouwbaar’

Nieuws
Volkswagen ID Cross

Volkswagen ID Cross: slechts €3.000 duurder dan de ID Polo

Nieuws
Ferrari Purosangue Handling Speciale

Ferrari Purosangue Handling Speciale: voor wie een normale niet scherp (of duur) genoeg vond

Nieuws
Skoda Enyaq

Vernieuwde Skoda Enyaq: dit zijn de prijzen

