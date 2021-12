Benzine in Nederland bijna duurste ter wereld

We klagen in Nederland steen en been over wat we bij de pomp kwijt zijn. Nog nooit lag de benzineprijs zo hoog als in 2021 en we zien met enige jaloezie hoe onze buurlanden goedkoper uit zijn. Als we benzineprijzen van over de hele wereld erbij pakken, ziet er niet bepaald rooskleuriger voor ons uit.

Dit jaar waren we voor het eerst meer dan €2 per liter benzine (Gemiddelde Landelijke Adviesprijs) kwijt. Een belangrijke grenswaarde werd daarmee overschreden, tot groot ongenoegen van veel automobilisten. Verbetering lijkt voorlopig nog even niet in zicht. Hoewel de olieprijzen weer wat zakken, doet dat slechts marginaal iets aan de hoge prijs. In Nederland tikken we immers een enorm deel van de benzineprijs af ten behoeve van de staatskas. Maar liefst €0,82 per liter is accijns en dan is er nog de 21 procent btw.

Het zal dan ook geen verrassing zijn dat Nederland er wat dat betreft 'slecht' op staat als we de wereldwijde benzineprijzen erbij pakken. Die worden wekelijks actueel gemaakt op de toepasselijk genaamde website globalpetrolprices.com. Nederland staat op plaats twee. Alleen in Hongkong ben je voor een liter benzine meer kwijt. Ook wel gelijk veel meer, dik €0,30 per liter. Nederland zal dus niet snel op de eerste plek terechtkomen. Een schrale troost, weliswaar.

Na Nederland is benzine het duurst in achtereenvolgens Israël, de Centraal Afrikaanse Republiek, Finland en IJsland. Daarbij moet wel gezegd worden dat men in de Centraal Afrikaanse Republiek er in verhouding tot het inkomen waarschijnlijk het meest bekaaid van af komt aan de pomp. Het goedkoopst ben je uit in Venezuela, waar een liter benzine zo'n €0,022 kost. Belangrijke kanttekening is dat Venezuela ook een straatarm land is. Na Venezuela volgen Iran, Angola, Syrië en Algerije als goedkoopste landen om een liter benzine te scoren. Koeweit staat op plaats zes van de goedkoopste landen en aangezien er daar nogal wat rijke (vooral in de olie-industrie werkzame) mensen te vinden zijn, is het niet heel verrassend dat daar behoorlijk wat dorstige auto's rondrijden.