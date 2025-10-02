De prijzen aan de pomp in Nederland liggen beduidend hoger ondanks gedaalde olieprijzen en een zwakkere dollar. Daarmee lijken de grote oliemaatschappijen wat meer marge te pakken, denkt ING-econoom Rico Luman. Volgens Rabobank-econoom Hugo Erken is dit een van de ontwikkelingen die eraan heeft bijgedragen dat de inflatie vorige maand behoorlijk is gestegen.

De toename van het algehele prijspeil in Nederland bedroeg vorige maand meer dan 3 procent, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Dat kwam vooral doordat de prijzen van energie en brandstof in september hoger uitvielen dan een jaar eerder. De adviesprijs voor een liter Euro95 is volgens consumentencollectief UnitedConsumers nu gemiddeld 2,17 euro. Dat was een jaar terug 2,06 euro. De adviesprijs voor diesel staat op 1,93 euro, tegen 1,77 euro een jaar geleden.

Volgens Luman is aan de pomp sprake van een momentopname, terwijl de olieprijzen de laatste tijd erg fluctueren als gevolg van onzekerheid over de internationale situatie. Op een iets langere termijn is het beeld volgens de econoom voorlopig wel gunstig. Voor volgend jaar voorziet hij nog lagere olieprijzen en dat zal volgens hem zeker zijn weerslag hebben op de prijzen aan de pomp. Eerder werd al bekend dat de accijnzen volgend jaar toch niet flink omhooggaan, iets waarvoor lang werd gevreesd.

Erken stipt aan dat het energie-effect op de inflatie om meer dan alleen brandstof gaat. De dure vaste energiecontracten die huishoudens eerder dit jaar hebben afgesloten, toen de gasprijzen beduidend hoger lagen, hebben ervoor gezorgd dat de gemiddelde energierekening van huishoudens in september hoger lag dan een jaar geleden.

Daarnaast maakt Erken ook uit de inflatiecijfers op dat diensten als een kappersbezoek of hotelovernachting in prijs omhoog zijn gegaan. Dat geldt ook voor de woninghuren. Verder is de toename van de voedselprijzen in de supermarkt nog steeds niet ten einde, stipt Erken aan.

Het was eerder al duidelijk dat de inflatie in Nederland langer relatief hoog blijft vergeleken met andere eurolanden. Dat heeft ermee te maken dat de lonen hier harder zijn gestegen. Volgend jaar zal de Nederlandse inflatie wel wat gaan zakken, maar voor de rest van dit jaar voorziet de econoom nog maandcijfers rond de 3 procent.