Benzine duurder dan ooit: nieuwe recordprijs, ook diesel weer duurder

Spits, spitsuur, snelweg Ring A10 Amsterdam (ANP)
Lars Krijgsman
De benzineprijs heeft een record gebroken en daarmee is benzine nu duurder dan ooit. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine (Euro 95) ligt op €2,508 per liter, zo blijkt uit cijfers van United Consumers die plotseling weer zijn bijgewerkt.

Vanmorgen schreven we op basis van cijfers van United Consumers dat de benzineprijs op €0,001 na de recordprijs van €2,505 liter had aangetikt. De gemiddelde landelijke adviesprijs ven een liter Euro 95 (E10) lag vanmorgen op €2,504 per liter, zo bleek uit volgens de website van United Consumers vandaag bijgewerkte cijfers. United Consumers meldt krap een paar uur later andere bedragen op zijn website. Die zijn helaas nog iets ongunstiger voor je portemonnee, want benzine is duurder dan ooit.

De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine (Euro 95) ligt op €2,508. Daarmee is het vorige prijsrecord van €2,505 dat op 8 juni 2022 werd gevestigd, verbroken. Ook diesel is duurder geworden. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter diesel ligt nu op €2,486. Dat is 1,4 cent hoger dan gisteren.

De GLA is niet per se het bedrag dat je daadwerkelijk aan de pomp afrekent. United Consumers baseert de gemiddelde landelijke adviesprijs op de adviesprijzen van de grootste oliemaatschappijen.

