Bentley stuurt elektrische SUV de Nürburgring op

Er zijn heel wat Bentleys die op sportief gebied meer prikkelen dan de auto die we hier zien, maar ook deze moet vroeg of laat op een circuit bewijzen.

Bij een Bentley op de Nürburgring krijgen wij toch vooral een dikke coupé met ronkende V8 en gierende banden in gedachten. Hier zien we ook een Bentley en de banden zullen ongetwijfeld flink gegierd hebben, maar verder is het toch vooral een ander verhaal. Dit is Bentleys eerste elektrische model en het is ook nog een SUV. Deze 'Luxury Urban SUV' gaat mogelijk Bernato of Mayon heten, zo ontdekten we eerder al eens.

We weten ook al vrijwel zeker welke technische basis Bentley ervoor gebruikt. Hij staat waarschijnlijk op hetzelfde platform als de Audi Q6 e-tron en elektrische Porsche Macan. Je mag dan rekenen op tot zeker dik 600 pk vermogen en vierwielaandrijving. Dan snappen we dat Bentley dat even wil uitproberen op de Nordschleife. Jammer genoeg heeft men sinds de vorige keer geen camouflage van de auto gehaald. Ondanks dat is al aardig te zien dat Bentley ons om de tuin probeert te leiden met uitsparingen in de plakkers. Die moeten doen lijken alsof de SUV ronde lampen krijgt, maar de Bentley EXP 15 liet afgelopen zomer zien dat Bentley een andere kant op gaat qua design. Voor zover we nu kunnen zien, krijgt de SUV in tegenstelling tot die conceptauto horizontaal georiënteerde verlichting.