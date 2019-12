Bentley presenteert limited edition Continental GT

In de zomer verbrak Bentley met een Continental GT het Pikes Peak-record voor productieauto’s ter viering van zijn 100-jarig bestaan. Om die gebeurtenis luister bij te zetten, bouwt het merk vijftien speciale Continentals GT. De beperkt leverbare uitvoering is vanaf deze maand te bestellen.

Je herkent de uitvoering aan de gifgroene tint die Bentley ‘Radium’ noemt. Alle aanpassingen die het merk deed zijn slechts esthetisch, want de techniek laat Bentley ongemoeid. De meest in het oog springende aanpassing is optioneel en betreft de 100-aanduiding in de grille die verwijst naar de leeftijd van het merk. Verdere verschillen met een ‘normale’ Continental GT bestaan uit in hoogglans-zwart uitgevoerde spiegelkappen, 22-inch-wielen en voor- en achterbumperdelen in diezelfde kleur. Ook het dak is afgewerkt in die donkere tint.

Als je ook de Pikes Peak-badge, de details van koolstofvezel en de groene remklauwen en bandenstickers hebt gespot, zul je in het interieur van de luxueuze auto verder moeten zoeken voor overige aanpassingen. Daar vind je een mix van alcantara en koolstofvezel die volgens Bentley verwijst naar de ‘sportieve’ inspiratiebron van de uitvoering. Een keur aan Radium-groene accenten zorgt voor enige kleur in het binnenste van de auto. Ten slotte herinnert Bentley je aan de reden voor het bestaan van de uitvoering. Dat doet het merk met Pikes Peak-badges op de instaplijsten en hoofdsteunen. Op het dashboard zien we een tekening van het hillclimb-parcours aan de passagierskant. Mocht het geheel je smaak zijn, dan moet je er snel bij zijn, want zoals vermeld worden er slechts vijftien auto's in deze uitvoering gemaakt.