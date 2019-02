Bentley onthult Bentayga Speed

Bentley levert z'n Bentayga momenteel als V8 en als W12 en daar komt later de Hybrid bij. De W12 is met zijn 608 pk en 900 Nm sterke twaalfcilinder veruit de krachtigste van het stel, maar die variant moet nu zijn meerdere erkennen in de Bentayga Speed.

Ook de Bentayga Speed heeft de bekende 6,0-liter grote W12 in zijn neus, maar in deze nieuwe variant levert die machine 635 pk en 900 Nm koppel. Daarmee schiet de SUV zich in 3,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De 'reguliere' W12 heeft 4,1 seconden voor diezelfde klus nodig. De topsnelheid van de Speed-uitvoering ligt met 306 km/h 5 km/h boven die van de mildere W12. Optioneel zijn zaken als keramische remschijven leverbaar om het gevaarte extra rap tot bedaren te kunnen brengen. De vierwielaangedreven Bentayga Speed heeft een elektronisch sperdiferentieel en is in acht rijmodi te zetten.

Vanbuiten is de Bentayga Speed onder andere te herkennen aan zijn donkerder uitgevoerde koplampen en aan zaken als een aangezette sideskirt en een achterspoiler. Ook het gaaswerk in de grille en in de bumper is net even duisterder uitgevoerd dan bij de reeds bekende Bentayga W12. Daarnaast staat de Bentayga Speed op speciaal 22-inch lichtmetaal. Vanbinnen is de boel uiteraard lekker weelderig aangekleed. Diamantstiksels, grote hoeveelheden leer en alcantara: tot in de kleinste nisjes is de Bentayga ermee afgeladen. Een Nederlands prijskaartje volgt in een later stadium.