Bentley Mulliner Bacalar is gloednieuwe tweezitter

Twee weken geleden schoot Bentley een nieuwe naam het internet op: Bacalar. Op dat moment kregen we enkel nog een wiel te zien. Wel was Bentley zo vriendelijk om alvast te delen dat de Bacalar gebouwd wordt door coachbuild-afdeling Mulliner en dat het ontwerp grofweg op de EXP 100 GT Concept gebaseerd wordt. Nu delen de Britten een tweede teaser, waarop we zien dat het een tweezitter wordt. Pas de tweede tweezitter van Bentley sinds 1930, vertelt men er trots bij.

Nu bekend is dat het om een tweezitter gaat, denken we terug aan de EXP 12 Speed 6E Concept uit 2017. Dat was immers een scherpe voorbode op een dergelijk model in de nabije toekomst. De Bentley Mulliner Bacalar lijkt een op die concept en de eerdergenoemde EXP 100 GT geïnspireerd model te worden. Op 3 maart weten we meer, dan volgt de grote onthulling op de beursvloer in Genève.