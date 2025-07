Bentley krijgt nieuw logo

Bentley is in sommige opzichten heerlijk traditioneel, maar schroomt vernieuwing ook niet. Dat blijkt wel weer nu het logo is opgefrist.

Bentley heeft al sinds jaar en dag grofweg hetzelfde logo: een B met twee vleugels ernaast. Het is ontzettend herkenbaar en je zou haast denken dat het altijd al hetzelfde is geweest. Niets is echter minder waar. In onderstaand filmpje zie je hoe het logo in de loop der jaren telkens subtiel is veranderd. Nu is er een wat steviger verandering doorgevoerd.

De basisopzet is nog altijd hetzelfde, maar de vleugels zijn een stuk strakker getekend en ogen daardoor aanzienlijk minder 'klassiek' dan voorheen. Bovendien is de 'staartvleugel' onder de B verdwenen. Bentley drukt het logo meteen op een auto, maar veel meer dan een stukje grille zien we nog niet. Het gaat volgens de Britten om een nieuwe concept-car, die op 8 juli wordt onthuld en laat zien waarheen de nieuwe Bentley-ontwerper Robin Page het merk wil sturen.