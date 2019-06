Bentley jaagt op Pikes Peak-record met Continental GT

30 juli is het weer zover: de Pikes Peak International Hill Climb. Bentley mengt zich ook in de wereldberoemde strijd in Colorado en doet dat met deze Continental GT.

Op het eerste gezicht lijkt er, los van het bijzondere dat iedere Bentley met zich meedraagt uiteraard, niet zo heel veel bijzonders te zien aan deze Continental GT. Het is ‘gewoon’ de laatste editie van de coupé zoals we die nu al enige tijd kennen. Dat is ook precies de bedoeling, want met deze auto gaat Bentley een gooi doen naar het record voor productieauto’s. Dat staat nu op naam van een Porsche 911 Turbo, die er in 2014 10:26,9 voor nodig had om de top te bereiken.

De minimaal geprepareerde Continental GT W12 onderscheidt zich op één vlak wel van z’n broertjes: de kleurstelling. Het felgroene exemplaar is voorzien van indrukwekkend stickerwerk en een zwarte neus die behalve de grille ook een deel van de bumper omvat. Het opvallendste uiterlijke kenmerk bevindt zich in die grille: de enorme ‘100’. Die staat voor de honderdste verjaardag die Bentley dit jaar viert, maar is ook daadwerkelijk het startnummer van deze Pikes Peak-racer. De 'Conti' zal worden bestuurd door de Amerikaanse coureur en driftkoning Rhys Millen. In 2009 was Millen samen met Hyundai goed voor het record voor achterwielaandrijvers in een Genesis Coupé.

Bentley is overigens zeker geen onbekende bij de Pikes Peak Hill Climb. Vorig jaar zetten de Britten met de Bentayga al het record voor productie-SUV’s, dus men weet waar men over praat.