In 2024 ging de Bentley Continental GT zo grondig onder het mes, dat Bentley durfde te spreken van een generatiewissel. Nu ondergaat luxueuze topsedan Flying Spur een vergelijkbare ingreep. Dit is de vernieuwde Bentley Flying Spur.

Even terugspoelen naar 2024. In dat jaar kreeg de Bentley Continental GT een stevige facelift. De sportieve en luxe coupé verloor daarbij zijn kenmerkende vier ronde koplampen, die sinds de introductie van de eerste generatie van het model kenmerkend waren. De vier ronde kijkers verdwijnen nu ook uit het front van de Flying Spur. Daarbij maken de buitenste, kleinere exemplaren plaats voor een horizontale lichtstreep die uit de overgebleven ronde lichtunit steekt.

De achterlichten behouden hun vorm en indeling. De horizontale vouw in het plaatwerk tussen de achterlichten is op het vernieuwde model sterk afgezwakt. Onderaan de achterzijde tref je, net als vooraan, een nieuwe bumper. De sierelementen die de Flying Spur voorheen op de voorschermen had, keren op het vernieuwde model niet meer terug.

Hoewel de Bentley Flying Spur nu pas wordt vernieuwd, kreeg de topsedan eerder al de plug-in hybride aandrijflijnen die in de Continental GT werden geïntroduceerd. Een W12 staat dan ook al even niet meer op de lijst. Achtcilinders met elektrohulp en een stekker wel. Vooralsnog maakt Bentley alleen melding van de Flying Spur en de Flying Spur S. Beide hebben de High Performance Hybrid-aandrijflijn met een systeemvermogen van maar liefst 680 pk. De Flying Spur S krijgt daarbij zaken als het Performance Active Chassis-onderstel en een handjevol uiterlijke extraatjes.

We verwachten dat Bentley in een later stadium een nieuwe Flying Spur Speed aan het leveringsgamma toevoegt. Ook dat zal straks een plug-in hybride zijn. De Continental GT Speed verraadt al wat je van die Flying Spur Speed kan verwachten. In een piepkleine notendop: 780 pk aan plug-in hybride power. De vorige Speed had een 6.0 W12, maar voor zo'n machine is in autoland al jaren geen plaats meer.