Porsche heeft in de vorm van de Macan en Taycan al twee elektrische modellen in het aanbod. Het nog hoger in het portfolio van de Volkswagen Group gepositioneerde Bentley heeft nog geen enkele EV. Maar die komt wel. Volgend jaar, om precies te zijn en deze Bentley EXP geeft in grote lijnen weer wat je daarvan kunt verwachten.

Aanvankelijk gaf Bentley aan dat het in 2025 zijn eerste elektrische model op de markt zou brengen. Dat gaat niet gebeuren. Eind vorig jaar werd bekend dat Bentley in 2026 zijn eerste volledig elektrische model presenteert en hem een jaar later op de markt brengt. Bentley omschreef zijn eerste elektrische auto als Luxury Urban SUV. Dat klinkt wat vaag en dat is het ook. Met een fonkelnieuw studiemodel dat Bentley EXP 15 heet, hinten de Engelsen in zekere zin naar wat je van de eerste elektrische Bentley kunt verwachten.

Bentley EXP 15

De EXP 15 is volgens Bentley een designstudie die in grote lijnen weggeeft wat je in de toekomst van het merk verwachten kunt. Dat betekent nog niet direct dat de ruim vijf meter lange elektrische showauto al weggeeft hoe Bentley's eerste EV precies wordt, maar reken maar dat er op die eerste elektrische Bentley heel wat designelementen terugkeren.

Bentley heeft uiteraard een rijke historie om uit te putten en dus heeft het zich voor de EXP 15 laten inspireren door een auto uit lang vervlogen tijden. In dit geval is dat de Bentley Speed Six Gurney Nutting Sportsman Coupé uit 1930 - wij moesten 'm ook opzoeken. Onder meer de schier eindeloze motorkap en het relatief ver naar achteren van de auto geplaatste passagierscompartiment refereren naar die bijna antieke Bentley met ellenlange naam. De lange verticale led-strepen aan weerszijden van het front zijn de koplampen. Ook dat is iets nieuws in Bentley-land.

De Bentley EXP 15 lijkt enigszins op een futuristische Continental GT die ietwat hoog op zijn poten is gezet. Opvallende designelementen zijn natuurlijk de imposante en in dit geval vooral dichte en verlichte grille met erin het nieuwe Bentley-logo. Aan de achterzijde zien we een gewelfde dakspoiler, een vrij vlak liggende achterruit en achterlichten die de contouren van de bilpartij volgen en aan zowel onder- als bovenkant bijna met elkaar verbonden zijn.

Meervoudig bijzonder

Minstens zo opvallend is de indeling van de auto. Het is namelijk geen twee-, vier- of vijfzitter, maar een driezitter. Dat verklaar ook waarom de EXP 15 slechts drie portieren heeft. Twee aan de linkerzijde, een aan de rechterkant. Een vleugje Hyundai Veloster dus, al zal Bentley dat nooit toegeven. Achter de bestuurdersstoel tref je twee door een helemaal naar achteren doorlopende middentunnel gescheiden stoelen aan. Het exemplaar dat zich niet direct achter de bestuurderstoel bevindt, is in lengterichting verschuifbaar. Bentley spreekt van een flexibel interieur waarin je bagage en/of je hond eenvoudig mee kunt nemen. Opvallend: in de middentunnel die helemaal tot aan de achterklep rijkt, tref je onder meer een wijnkoeler, glazen en een verschuifbare lamp aan. Gezellig.

Nog een verwijzing naar het verleden: de EXP 15 heeft geen traditionele voorklep. Wél heeft de futuristische Bentley in de neus twee opbergruimtes die elk via een klep in de voorklep toegankelijk is. Een moderne interpretatie van de aan linker- en rechterkant te openen motorkappen van weleer.

Natuurlijk is ook het dashboard iets bijzonders. De algehele vorm van de cockpit moet doen denken aan de vleugels van het Bentley-logo. Dat klinkt gezocht, maar we zien wat Bentley bedoelt. Het geheel is natuurlijk met gepast geweld volgeperst met de fraaiste displays die Bentley op de planken had liggen. Centraal in het dashboard zit wat Bentley zijn mechanische wonder noemt: een rond ornament dat onder meer de rijrichting en de state of charge (SoC) van de batterij kan weergeven.

Techniek

Over de aandrijflijn zegt Bentley vrijwel niets, al geeft het merk wel aan dat Bentley zich de EXP 15 voorstelt met vierwielaandrijving, een groot bereik en een hoog laadvermogen. Dat zouden wij ook zeggen. Wat we vooralsnog eigenlijk vooral weten, is hoe de Bentley EXP 15 eruitziet. Laten we daar voorlopig maar even naar kijken. Mooi of niet, bijzondere elementen bevat hij in ieder geval.

